Guenda Goria ‘minaccia’ Mila: “lascia stare Mirko”/ Scenata di gelosia in diretta

A La Pupa e il Secchione va in scena un durissimo faccia a faccia tra Guenda Goria e Mila Suarez. Il motivo della discussione è il fidanzato Mirko, secondo Guenda finito nel mirino della pupa Mila. “Dici che non è il tuo tipo ma continui a provocarlo, allora se non ti interessa lascialo stare”, apre nervosamente la figlia del giornalista Amedeo Goria. Mila Suarez dal canto suo suddivide equamente le responsabilità tra lei e Mirko: “Il mio gioco è quello della pupa, devo essere sexy e prendermi cura di lui. Lui è il mio secchione – insiste l’ex compagna di Alex Belli – ma non voglio passare per quello che non sono”. La Suarez aggiunge poi un dettaglio che fa arrabbiare ulteriormente Guenda: “Ci siamo addormentati con la mano attaccata, ma non voglio litigare. Mirko mi ha preso la mano ed è sempre vicino a me“, incalza ancora Mila.

Maria Laura De Vitis Vs Mila Suarez "Gatta morta"/ "Dopo Mirko si butta su Gianmarco"

Guenda Goria vs Mila Suarez a La Pupa e il Secchione. La fidanzata di Mirko ammette: “Sono gelosa”

Incandescente il confronto tra Guenda e Mila a La Pupa e il Secchione, con la fidanzata di Mirko che accusa apertamente la fotomodella: “E’ una provocatrice, ma sono sicura di Mirko. Lui è molto affettuoso, da parte mia c’è gelosia ed è normale”. Nel confronto tra Guenda e Mila interviene a gamba testa Federico Fashion Style, che è alquanto perplesso: “Io non capisco che ruolo ha Mila Suarez in questo programma. Se era così scandalizzata perché non ha tolto la mano? Comunque Mirko non te se fila, hai sbagliato programma”, rincara il parrucchiere dei vip.

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria/ Scontro con Mila Suarez e Vera Miales: tra gelosia e resa dei conti a La Pupa e il SecchioneMila Suarez, La Pupa e il Secchione Show/ È già polemica con Guenda e Soleil

© RIPRODUZIONE RISERVATA