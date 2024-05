Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati/ Doppio abito e prime immagini, le mamme: “Siamo felicissime”

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati: doppio abito per la sposa

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono diventati marito e moglie. Ieri, 16 maggio, la coppia si è giurata eterno amore in chiesa, di fronte ad un folto gruppo di invitati. A lanciare le immagini esclusive del matrimonio è Caterina Balivo a La Volta Buona. “Siamo emozionatissimi” ammettono entrambi gli sposi, prima di entrare in chiesa, ai microfoni dell’inviata del programma. Dalle immagini scopriamo che Guenda ha deciso di optare per un doppio abito da sposa: il primo, ricco di pizzi e con lungo velo, il secondo a balze e liscio per la festa al ristorante.

Spicca poi la presenza di mamma Maria Teresa Ruta, in un abito ricco di pietre color verde acido, e di invitati come Alex Belli, testimone dello sposo, o Giucas Casella, che augura ai novelli sposi il meglio per la loro vita.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, parlano le mamme: “Siamo felicissime”

In collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona ci sono le mamme degli sposi, che si dicono “felicissime per i nostri figli“. È Maria Teresa Ruta poi a raccontare alcuni dettagli delle nozze celebrate ieri: “Erano più di 350 invitati. Ero molto emozionata e sono contenta per Guenda.” ha quindi raccontato che il rito in chiesa è durato ben 2 ore e mezza, “e gli sposi avevano scelto il rito breve!” ha spiegato. “È stata una cerimonia bellissima, il parroco ha detto parole stupende e ci ha benedetto tutti!” ha concluso un’entusiasta Maria Teresa Ruta.

