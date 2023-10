GUERRA HAMAS-ISRAELE/ Giro: ecco le mosse “bipartisan” per arrivare a un intervento dell’Onu

Gli errori in questi 75 anni di esistenza dello Stato di Israele sono stati da tutt’e due le parti. Ma se si vuole costruire la pace bisogna mettere da parte gli estremismi e segnare una svolta nella vita politica di entrambi i contendenti, con un governo di unità nazionale per i palestinesi e un esecutivo che metta da parte le posizioni della destra più estrema in Israele. Nel contesto attuale, d’altra parte, Netanyahu, che paga l’indebolimento di forze armate e servizi segreti, avrebbe le ore contate: tre mesi e potrebbe non essere più al suo posto. Per cercare di cambiare rotta e non far parlare solamente le armi, spiega Mario Giro, ex viceministro degli Esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esponente della comunità di Sant’Egidio, bisogna iniziare a fare opera di convincimento dei Paesi amici di Hamas come Qatar e Turchia, perché a loro volta inducano l’organizzazione filoiraniana a riconoscere l’esistenza dello Stato di Israele e a rilasciare gli ostaggi.

Intanto, però, da Gaza arrivano notizie che possono ostacolare l’avvio del dialogo: il bombardamento sull’ospedale con centinaia di morti (500 per alcune fonti, 200 più 300 feriti per altri) certo non può favorire la de-escalation chiesta da più parti. La propaganda è già all’opera: per Hamas è opera degli israeliani, per Israele la strage è dovuta ad un razzo palestinese di cui è fallito il lancio. Certo non un buon viatico per l’arrivo del presidente americano Joe Biden. E neanche per ottenere almeno una tregua e quella liberazione dei rapiti (almeno i civili) che Hamas sarebbe disposta a concedere in cambio della fine dei bombardamenti su Gaza.

L’attacco di Hamas e la conseguente reazione di Israele hanno riacceso le “tifoserie” di una parte e dell’altra: al di là della contrapposizione tra Israele e Palestina è possibile fare un’analisi obiettiva di ragioni e torti di entrambe le parti?

In questi 75 anni di guerra se la situazione non si è risolta vuol dire che ci sono errori da parte di tutti, anche della comunità internazionale, quindi anche nostri. Però io sento che in Italia non c’è questo bipolarismo dell’odio, un po’ di tifoseria piace anche a noi, ma ci mettiamo un limite. A differenza di altri Paesi, come la Francia, non ci siamo divisi su quello che è successo. Per noi è stato un orrore, da destra a sinistra. E mai può risultare accettabile o risolve qualcosa la morte di civili innocenti o dei bambini. O i rapimenti. Mai. Sento che gli italiani lo intuiscono. Ecco che allora si possono dire tante cose sugli errori del governo di Israele di estrema destra, sulla questione dei coloni e sul diritto dei palestinesi ad avere una terra, uno Stato, posizione che condividono tutti, come ha detto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma questo non può giustificare la morte di civili innocenti. C’è un livello che non si può accettare, in nessun caso. Che Hamas si faccia forte di questi rapiti e si faccia scudo della popolazione di Gaza è evidente. Ma si tratta di metodi che non porteranno a nulla.

Siamo giunti a uno dei livelli più alti dello scontro, in cui parlano soprattutto le armi: cosa bisognerebbe fare, invece, per dare una possibilità alla pace?

Bisogna essere molto lucidi. Dobbiamo chiedere agli amici di Hamas, cioè al Qatar, alla Turchia e in parte l’Egitto, di parlare con loro perché li convincano che la prima cosa da fare è riconoscere il diritto di esistere allo Stato di Israele, perché Hamas ora non lo riconosce. Altrimenti non c’è nessun dialogo possibile. Poi occorre liberare i rapiti e intavolare subito una discussione. Anche i palestinesi, come dice oggi in un’intervista su Repubblica Mustafa Barghouti, componente del Consiglio legislativo palestinese, devono puntare su un governo di unità nazionale, in cui entri anche Hamas ma non solo, e che sia un esecutivo per la pace e non per la guerra. Da parte israeliana bisogna che il parlamento discuta della colonizzazione forzata che c’è stata in questi anni, che rende quasi impossibile la soluzione dei due Stati che convivono. Israele è una grande democrazia, anche molto autocritica: saprà andare oltre questa estrema destra, che l’ha reso un Paese molto diverso da quello che è.

Le divisioni ci sono da entrambe le parti: Israele, soprattutto dopo la lunga protesta contro la riforma della giustizia di Netanyahu, è spaccato in due; ma anche in Palestina Hamas non rappresenta certo tutta la popolazione. Bisogna agire su questo elemento?

Entrambe le parti sono divise e le estreme di entrambe sono polarizzate sul bipolarismo dell’odio. Anche se chiaramente l’azione di Hamas del 7 ottobre va oltre tutto questo: è incommensurabile. E penso che almeno gli italiani lo abbiano intuito.

La situazione è incancrenita da decenni di conflitto e quindi ogni cambiamento sarà difficile. Ma quale deve essere il primo passo da compiere sulla strada della distensione?

Ci vorranno anni per riprendere il cammino abbandonato nel 1994 con l’accordo di Oslo. E purtroppo non ne abbiamo tanti di anni davanti, anche perché guerra chiama guerra: l’Ucraina, il Nagorno Karabakh, ora di nuovo Israele e Palestina, cos’altro ci dobbiamo aspettare? Il primo passo resta comunque quello di intervenire sugli alleati di Hamas.

C’è un ruolo che possono avere le istituzioni internazionali?

Il ruolo dell’Onu è molto importante perché è l’unico luogo accettabile da parte della Cina, della Russia, degli Usa, da parte di tutti insomma. Per arrivarci però bisogna fare un percorso, non è automatico e siamo ancora lontani.

Non ci sono troppi interessi da mettere d’accordo?

Gli interessi ci sono in ogni aspetto della vita, figurarsi se parliamo di geopolitica: l’energia, il petrolio, la sicurezza, la vendita di armi, gli schieramenti. Se vogliamo perderci nel mare dei dettagli lo possiamo anche fare, gli analisti lo devono fare. L’essenziale, tuttavia, è che i due popoli si parlino e si riconoscano in qualche modo, perché gli estremisti delle due parti fanno come se l’altra parte non dovesse esistere.

Ci sono esperienze in cui palestinesi e israeliani sono riusciti ad avviare un dialogo, a trovare una modalità di convivenza civile tra loro?

Ci sono tanti piccoli esempi nella società civile, ma qui occorre che si muova la politica. E in questo campo non c’è ancora nulla.

Per avviare il dialogo in Israele dovrebbe cambiare il governo Netanyahu?

Gli israeliani sanno essere molto più autocritici di noi. E in questo senso sarà fatta una bella analisi degli errori commessi. Da loro stessi, perché poi la cosa migliore è che ognuno la faccia per sé. Le lezioni dall’esterno non piacciono mai a nessuno. Netanyahu è già criticato dall’interno. Faccio una facile previsione: fra tre mesi non sarà più primo ministro. È già stato commissariato nel nuovo governo nel gabinetto che prevede cinque rappresentanti. Lui è in minoranza. L’esercito lo ha già messo in mora. Purtroppo ha commesso molti errori gravissimi, ha indebolito l’esercito e lo Shin Bet, i servizi segreti interni, cacciando molti ufficiali che non la pensavano come lui.

Anche sul fronte palestinese c’è chi punta il dito su Hamas e ne critica l’operato? Occorre una svolta politica anche per loro?

Sì. Innanzitutto c’è l’Anp (Autorità nazionale palestinese) che cerca di rivivere, anche se la vedo piuttosto spacciata perché troppo corrotta. Però ha una forza di controllo poliziesco molto pronunciata in Cisgiordania. Lavora con gli israeliani, cosa che non piace ai palestinesi: se dovessero votare in questo momento darebbero ad Hamas la maggioranza assoluta in Cisgiordania. A Gaza Hamas, invece, ora riscuote meno simpatie, visto che sono sotto le bombe. Penso che in questo campo non possa prevalere un attore rispetto all’altro, ma, come dice Mustafa Barghouti, che si vada verso un governo unitario. E ricordiamo che c’è un altro Barghouti, Marwan, che è in carcere in Israele da tempo, condannato a cinque ergastoli, che però è l’unico che ha la reputazione giusta per guidare un governo di questo genere: una persona molto dura, molto severa, che non ha mai rinnegato quello che ha fatto, che però è laico e non ideologicamente estremista.

(Paolo Rossetti)

