Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Bombardamenti a tappeto a Gaza: “La notte peggiore”

A partire dalla serata di ieri Israele ha pigiato il piede sull’acceleratore in merito ai bombardamenti su Gaza, lanciando un’incursione nella Striscia. Si sono verificati dei pesanti bombardamenti, così come segnalato da TgCom24.it, ma anche delle incursioni di terra. Dopo i segnali degli scorsi giorni, l’offensiva si sta intensificando anche se per Israele non sarebbe ancora iniziata la vera e propria invasione annunciata da giorni, così come precisato dal portavoce delle Forze di Difesa israeliane Peter Lerner. Gaza era stata in precedenza isolata con il blocco di internet e degli smartphone, oltre che il taglio della fornitura elettrica, e una volta che la Palestina è stata tagliata fuori, è cominciata l’offensiva.

Secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano, si sta facendo tutto il possibile per evitare che cadano dei civili, precisando però che questa è “una guerra iniziata da Hamas”. Di contro i terroristi palestinesi hanno fatto segnalato un “tentativo di Israele di penetrare coi carri armati nella Striscia”, mentre il portavoce dell’organizzazione, Osama Hamdan, ha spiegato in tarda notte che: “C’erano negoziati per arrivare a un’intesa” sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma “dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza non ci sono più colloqui”.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, ULTIME NOTIZIE: UCCISO DIRIGENTE DI HAMAS

Gli abitanti della Striscia di Gaza hanno fatto sapere che quella trascorsa è stata la “peggiore notte” dall’inizio della guerra, scoppiata lo scorso 7 ottobre, proprio alla luce dell’intensità dei bombardamenti, con attacchi incessanti da parte delle forze armate di Israele concentrati in particolare nella zona orientale della città. Come riferisce TgCom24.it, sarebbe stato ucciso anche un dirigente di Hamas.

“Aerei da caccia guidati da precise informazioni di intelligence hanno ucciso la notte scorsa il capo della formazione aerea dell’organizzazione terroristica Hamas, Ezzam Abu Raffa. Era responsabile della gestione degli apparati Uav, dei droni, del rilevamento aereo, dei parapendii e della difesa aerea dell’organizzazione Hamas”, questo quanto scritto su X dall’Aeronautica Militare israeliana.

