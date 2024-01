Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ C’è intesa sulla tregua, oggi sentenza Aja su accuse genocidio

GUERRA ISRAELE-HAMAS, SI TRATTA PER LA TREGUA E LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI

Guerra Israele-Hamas, secondo fonti dei media israeliani le due parti sarebbero vicine ad un nuovo accordo sulla liberazione degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. Da Hamas sono arrivate le dichiarazioni in merito all’accettazione di una tregua lunga, e del rispetto di un cessate il fuoco nel caso questo fosse decisa dal tribunale internazionale. La Corte di Giustizia dell’Aja però dovrà anche pronunciarsi oggi in merito alla sentenza sulle accuse che il Sudafrica ha presentato tramite un ricorso nel quale si ipotizza il crimine di genocidio e del non rispetto delle convenzioni internazionali in merito, da parte di Israele per aver compiuto crimini ai danni dei palestinesi a Gaza.

Chiesa Evangelica Germania ammette: “abusi su 2200 minori”/ “1200 colpevoli: fino a 9mila casi dal 1946”

La decisione dei giudici potrebbe non arrivare in questa giornata, ma come sottolineano gli osservatori della Corte, le prime indicazioni potrebbero riguardare la richiesta di mettere in campo misure di emergenza per terminare le violenze, come ad esempio la fine degli attacchi e delle operazioni militari nella Striscia. Decisione che però Israele potrebbe anche non rispettare, visto che la sentenza non è comunque vincolante.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Aereo abbattuto, Mosca apre indagine per terrorismo

GUERRA ISRAELE-HAMAS, AL JAZEERA: “26MILA VITTIME PALESTINESI DALL?INIZIO DEL CONFLITTO”

Guerra Israele-Hamas, mentre proseguono gli attacchi dell’esercito israeliano a Khan Yunis, aumentano le pressioni internazionali per una tregua e gli appelli a limitare le operazioni militari cercando di non coinvolgere la popolazione civile. Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato tramite l’emittente Al Jazeera che il bilancio delle vittime è salito a 26mila. Gli stessi media arabi hanno poi denunciato un raid nel campo profughi di Nuseirat e un attacco con spari sulla folla che era in attesa di aiuti umanitari.

Pena di morte in Alabama: Kenneth Smith giustiziato con l'azoto/ Due minuti di tremore e spasmi

La tv pubblica israeliana Kan ha poi citato un documento pubblicato da Hamas e rinvenuto dai militari durante le operazioni, una sorta di manifesto terrorista nel quale si danno indicazioni ai combattenti e si afferma che: “Non c’è differenza fra uomini, donne, anziani e bambini. Tutti sono obiettivi legittimi per essere colpiti o prigionieri di guerra“, e: “L’intera società sionista è un collettivo di coloni, responsabili del furto di terre, di stragi e di profanazioni di luoghi santi islamici“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA