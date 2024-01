Guerra Israele-Hamas, ultime notizie: Giappone e Austria sospendono fondi a Unrwa/ Parigi propone una tregua

Giorno 115 della guerra tra Israele e Hamas: Giappone e Austria sospendono fondi all’Unrwa

Il 115esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, iniziata il 7 ottobre scorso, si apre con un ulteriore aggravamento della posizione dell’Unrwa, la missione umanitaria per i palestinesi a Gaza promossa dall’ONU. Questa, infatti, è finita al centro di pesanti accuse, sulle quali sta lavorando anche il New York Times con un’approfondita inchiesta, secondo le quali diversi funzionari che fanno parte della missione avrebbe contribuito in differenti misure agli attacchi del 7 ottobre.

Allo stato attuale, infatti, anche il Giappone e l’Austria hanno deciso di interrompere temporaneamente i finanziamenti all’Unrwa, di fatto riducendo il loro impegno a sostegno dei palestinesi schiacciati dalla guerra tra Israele e Hamas. Una decisione, quella giapponese e australiana, che segue quanto fatto nei giorni passati dagli USA, preceduti da Australia, Canada, Regno Unito, Germania, Italia, Olanda, Svizzera e Finlandia. Inutili, insomma, gli appelli di ieri dell’ONU a non abbandonare la missione, mentre anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso il suo parere, sottolineando come senza finanziamenti alla missione umanitaria, “non farà altro che danneggiare la popolazione di Gaza che ha un disperato bisogno di sostegno” a fronte della guerra tra Israele e Hamas.

Guerra Israele-Hamas: uccisi due civili palestinesi in Cisgiordania

Oltre alla questione Unrwa, comunque, la guerra tra Israele e Hamas non accenna a placarsi, seppur Parigi, riferisce Sky Tg24, sembra pronta a discutere una tregua che potrebbe durare due mesi, facendo leva sulla liberazione degli ostaggi ancora in mano ai terroristi. Nel frattempo, però, sembra che la situazione sia sempre più vicina ad una escalation, specialmente dopo la morte dei tre soldati americani in Giordania, per la quale il presidente Biden ha promesso una risposta.

L’Iran, accusato di aver in qualche modo partecipato alla morte dei tre soldati USA, ha negato il suo coinvolgimento, sottolineando che si tratta di illazioni “mosse con un obiettivo politico volto a ribaltare la realtà della regione”. Sempre in Iran, inoltre, collateralmente alla guerra tra Israele e Hamas, sono stati giustiziati quattro prigionieri curdi, accusati di essere spie israeliane. Nel frattempo, arriva anche la notizie della morte, per mano di militari israeliani, di almeno due civili palestinesi in Cisgiordania, rimasti coinvolti in alcuni scontri e che, secondo l’Idf, avrebbero impugnato delle armi contro i soldati. Inoltre, sembra che all’interno del governo di Israele siano sempre di più i ministri che vorrebbero occupare Gaza dopo la guerra contro Hamas, cacciando (o, come riferiscono loro stessi, “far emigrare volontariamente”) i palestinesi.

