Guerra Israele-Hamas ultime notizie/ Onu: apocalisse a Gaza. Usa: “Netanyahu vuole allargare tunnel Striscia”

GUERRA E MORTI NELLA STRISCIA DI GAZA: “LA SITUAZIONE È APOCALITTICA”

La situazione nella Striscia di Gaza è vicina all’apocalisse: a dirlo è il sottosegretario generale dell’Onu per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, intervenendo sugli effetti della guerra Israele-Hamas iniziata lo scorso 7 ottobre. Con la tregua che ormai sembra solo un lontano ricordo – sebbene sia distante solo una settimana fa – le Nazioni Unite continuano negli appelli a Israele per limitare le conseguenze nefaste del conflitto sui civili palestinesi.

«Dalla ripresa delle ostilità a Gaza, il primo dicembre, sarebbero stati uccisi 700 palestinesi, oltre i precedenti 15.500», aggiunge il responsabile ONU dopo che poco prima l’agenzia per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto che altri suoi 19 operatori sono stati uccisi in attacchi nella guerra tra Hamas e Israele. «Al 3/12, gli sfollati interni erano quasi 1,9 milioni, pari a oltre l’85% della popolazione della Striscia di Gaza, e quasi 1,2 milioni di loro si trovavano in 156 strutture dell’agenzia sparse nei 5 governatorati della Striscia, inclusi il nord e Gaza City», spiega l’agenzia ONU. È sempre più difficile portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza anche per i continui scontri in queste ore tanto nel nord quanto nel sud della Striscia: in mattinata, carri armati israeliani sono stati visti nel centro di Khan Yunis, nel sud della Striscia, dopo aver bloccato la strada che unisce Khan Yunis a Rafah. «Le condizioni necessarie per portare aiuti alla popolazione di Gaza non esistono. Se possibile, sta per aprirsi uno scenario ancora più infernale, in cui le operazioni umanitarie potrebbero non essere in grado di rispondere», denuncia Lynn Hastings, coordinatrice umanitaria dell’ONU.

GUERRA ISRAELE-GAZA, FONTI USA: “SI VALUTA ALLAGAMENTO DEI TUNNEL DI HAMAS”

Come ha riportato “The Times of Israel”, le forze israeliane in guerra contro Hamas sono avanzate con la 551esima brigata e l’unità di commando Shayetet 13 della Marina, facendo irruzione nel quartier generale della sicurezza di Hamas nella zona. Dopo i raid lanciati negli scorsi giorni, conferma l’esercito, «sono state trovate armi, attrezzature di vario tipo e documenti di intelligence».

Sempre da fonti giornalistiche, questa volta però americane, emerge uno scenario che potrebbe modificare non poco il prosieguo della guerra Israele-Hamas, specie nell’ottica di possibili conseguenze per l’intero Medio Oriente ostile a Tel Aviv: «Israele sta valutando la possibilità di allagare i tunnel sotterranei di Hamas nella Striscia di Gaza e ha assemblato a tale scopo un sistema di grandi pompe». Lo rivela un rapporto segreto di funzionari americani anticipato dal Wall Street Journal, affermando che la tattica israeliana «potrebbe distruggere i tunnel e scacciare i combattenti dai loro rifugi sotterranei, ma anche minacciare l’approvvigionamento idrico di Gaza».

