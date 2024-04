Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Attacco con droni su Zaporizhzhia, Aiea: “Situazione grave”

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ATTACCO CON DRONI SULLA CENTRALE DI ZAPORIZHZIA, AIEA LANCIA L’ALLARME: “SITUAZIONE GRAVE”

Guerra Ucraina Russia, nuovi attacchi con droni sul campo di addestramento adiacente la centrale nucleare di Zaporizhzhia preoccupano l’agenzia internazionale per l’energia nucleare che, dopo la notizia, ha commentato su X: “non c’è nessuna minaccia diretta alla sicurezza nucleare, ma l’ultimo incidente evidenzia ancora una volta una situazione estremamente grave“. Il commissario Raphael Grossi ha anche aggiunto, condannando le azioni che si tratta di un pericolo serio che potrebbe portare ad una escalation. Oggi si terrà una riunione straordinaria dei vertici dell’agenzia proprio per discutere di questi temi.

La struttura era già stata oggetto di numerosi attacchi da Kiev nei giorni scorsi, compreso un bombardamento diretto al reattore numero 6, e nonostante non ci siano feriti nè minacce al momento il servizio di sicurezza della centrale ha diffuso un comunicato nel quale spiega che: “L’Ucraina sta violando ripetutamente i principi di sicurezza nucleare stabiliti da Aiea all’Onu”. L’esercito di Kiev inoltre, ha annunciato questa mattina di aver attaccato una nave missilistica russa a Kaliningrad provocando un vasto incendio a bordo.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SCAMBIO DI ACCUSE TRA KIEV E MOSCA SUL PERICOLO NUCLEARE A ZAPORIZHZIA

Guerra Ucraina- Russia, dopo l’escalation di attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia che ha richiesto l’intervento diretto dell’agenzia per l’energia atomica Aiea, da Kiev sono arrivate le accuse in risposta a quanto sottolineato da Mosca in merito alla violazione dei principi di sicurezza. L’agenzia per l’energia nucleare nazionale ucraina Energoatom ha pubblicato su Telegram un comunicato nel quale si specifica che la Russia sta manipolando le informazioni in merito al rischio atomico, e facendo propaganda con false informazioni in merito ai presunti bombardamenti con droni.

Aggiungendo che: “L’unica soluzione è quella di ritirare le attrezzature militari e russe dalla stazione e mettere la centrale sotto controllo ucraino“. Zelensky nel frattempo ha ribadito la necessità di ottenere più sistemi di difesa e missilistici, chiedendo anche maggiore supporto: “Il mondo non ha diritto di rimanere indifferente mentre la Russia distrugge le nostre città”.











