Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Biden: “Approvare aiuti a Kiev, Nato a rischio”

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIMI AGGIORNAMENTI: ATTACCHI AEREI DA MOSCA, KIEV ABBATTE 22 DRONI

Guerra Ucraina-Russia, proseguono gli attacchi con missili da Mosca, abbattuti 22 droni dall’esercito di Kiev diretti verso le regioni meridionali e settentrionali dell’Ucraina e verso Kharkiv. Anche da Mosca sono stati segnalati attacchi terroristici sventati, diretti verso obiettivi sul territorio della Federazione Russa. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha inoltre dichiarato che le forze armate ucraine avrebbero bombardato la regione di Belgorod, e che i sistemi di difesa hanno intercettato e respinto circa 10 missili, una donna sarebbe inoltre stata ferita a causa di una scheggia.

kharkiv Il presidente Usa Joe BIden, ha ribadito al Congresso la necessità urgente di approvare nuovi aiuti per l’Ucraina, perchè, in caso di incapacità sarebbe in pericolo la sicurezza Usa oltre che la Nato, aggiungendo che: “Mosca non può vincere“. La richiesta è di sbloccare i 110 miliardi di dollari destinati a risorse per la difesa aerea e per l’artiglieria, perchè questo contribuirebbe, oltre che a dare sostegni alla dimostrazione di un chiaro segnale della forte determinazione degli Stati Uniti.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, MOSCA: “UCCISI 60 MERCENARI FRANCESI IN ATTACCO A KHARKIV”

Guerra Ucraina-Russia, le Forze Armate di Mosca hanno annunciato nella notte di aver ucciso combattenti, miliziani e mercenari stranieri provocando 60 morti e almeno 20 feriti gravi in un attacco di precisione a Kharkiv. Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha invece rinnovato il bilancio dei soldati russi morti nel conflitto, sarebbero fino ad ora 373.600 i militari morti a partire dall’inizio della guerra. Oltre alle vittime sono state confermate nel rapporto anche le perdite di mezzi, munizioni e veicoli, pari a: “6.147 carri armati, 11.410 veicoli corazzati da combattimento, 11.794 veicoli e serbatoi di carburante, 8.835 sistemi di artiglieria, 966 sistemi di razzi a lancio multiplo, 653 sistemi di difesa aerea, 331 aerei, 324 elicotteri, 6.925 droni, 23 imbarcazioni e un sottomarino“.

Il presidente Zelensky ha pubblicato una nota nella quale ha voluto ringraziare tutti gli alleati che coloro che sostengono ogni giorno le truppe impegnate nei combattimenti, corredando il comunicato con foto dei militari e scrivendo: “L’Ucraina sta lottando per la propria vita e ringrazio tutti coloro che sono al fronte, nelle zone della prima linea. E tutti coloro che sono con noi in questa lotta e aiutano e si prendono cura dell’Ucraina. Tutti coloro che ricordano che per l’Ucraina ogni giorno è necessario il massimo dei risultati“.











