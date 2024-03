Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Kiev affonda nave russa. Mosca: “Morte Navalny per cause naturali”

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, KIEV AFFONDA NAVE RUSSA IN CRIMEA, COLPITO ANCHE DEPOSITO DI PETROLIO IN RUSSIA

Guerra Ucraina-Russia, l’esercito di Mosca avanza con attacchi aerei e via terra nella regione nord orientale provocando danni agli edifici residenziali e ferendo alcuni civili tra cui due bambini. Kiev durante le operazioni di difesa ha annunciato che nella notte è stato affondato un pattugliatore russo in Crimea, ci sono stati morti e feriti causati dall’attacco che è stato poi rivendicata dall’esercito ucraino, colpito con droni anche un deposito di petrolio in Russia nella regione di Kurk.

Difesa comune UE, il ministro Lindner: "No all'utilizzo di denaro pubblico"/ “Von der Leyen una minaccia"

Secondo fonti ucraine, sarebbero ingenti le perdite dell’esercito di Mosca, ma come ha sottolineato questa mattina l’istituto per lo studio della guerra Isw, i russi continueranno ad attaccare, e sono disposti a perdere aerei e tollerare tutti i rischi della missione pur di vincere. Una strategia ben precisa che è stata confermata anche dagli analisti del New York Times, che hanno affermato che le tattiche stanno cambiando e che ora l’esercito russo intensificherà gli attacchi via aerea, soprattutto sul fronte dell’Ucraina orientale.

Super Tuesday 2024, diretta primarie USA/ Trump e Biden in testa nei 15 stati, Nikki Haley verso ritiro

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE, APPELLO MOGLIE NAVALNY “NON VOTATE PUTIN”

Guerra Ucraina-Russia, atteso per questa mattina l’incontro a Sochi sul Mar Nero tra Putin e il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica AIEA Rafael Grossi. Nel frattempo sono arrivate altre dichiarazioni dell’intelligence di Mosca in merito al caso Navalny, da Mosca avrebbero confermato che si è trattato di “morte per cause naturali“. La moglie dell’oppositore Yulia Navalnaya, ha pubblicato un video di appello al popolo russo, nell’ambito di una iniziativa lanciata sul web che si chiama “mezzogiorno contro Putin“.

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Colloqui tregua in stallo, Oms lancia allarme carestia

Che era stata già avviata dal marito, invitando tutti a non votare per Putin, dicendo: “Potete votare per qualsiasi candidato, o scrivere a grandi lettere il nome di Navalny, rovinare la scheda, ma non votate Putin“, e ha poi aggiunto: “Questo potrebbe far capire finalmente al Cremlino che molte persone non lo appoggiano e sono contro la guerra, la corruzione e l’iniquità“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA