Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Putin rieletto con 87% consensi: “Ora pronti ad avanzare ancora”

GUERRA UCRAINA RUSSIA, VITTORIA DI PUTIN ALLE ELEZIONI: RICONFERMATO PRESIDENTE CON QUASI IL 90% DI CONSENSI

Guerra Ucraina Russia, nuove dichiarazioni di Putin dopo la vittoria alle elezioni che ha dimostrato il grande consenso da parte dei cittadini russi, che lo hanno riconfermato presidente con quasi il 90% di preferenze al voto, commentando il risultato ha sottolineato che l’avanzata dell’esercito in Ucraina proseguirà verso la vittoria, aggiungendo: “Ora siamo più forti, nessuno potrà intimidirci”. Zelensky ha criticato le operazioni elettorali dicendo che sono “Illegittime“, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha sostenuto Putin dichiarando in un messaggio di congratulazioni che il risultato del voto riflette il pieno sostegno del popolo.

Commenti positivi anche dal premier indiano Modi, che ha colto l’occasione inviando gli auguri a Putin, per annunciare un prossimo accordo di collaborazione con il governo russo che includerà una partneship strategica ed esclusiva specialmente in ambito commerciale. Polemiche per il risultato delle presidenziali russe invece a Bruxelles, quando alla riunione dei ministri degli Affari Esteri dell’Unione Europea il partito Ppe ha invitato l’Eurocamera a dichiarare ufficialmente che: “Vladimir Putin non è il presidente legittimo della Russia“.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, UNGHERIA CONTRO IPOTESI TRUPPE NATO IN UCRAINA: “NON VOGLIAMO LA GUERRA IN EUROPA”

Guerra Ucraina Russia, dopo le dichiarazioni dei leader europei arrivate per la maggior parte contro la vittoria di Putin alle elezioni, per le quali in molti hanno invocato l’illegittimità, prosegue anche il dibattito in merito alle ipotesi di dispiegamento truppe Nato in Ucraina per sostenere la controffensiva di Kiev. Il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó ha annunciato di essere profondamente contrario a questa eventualità, perchè aggraverebbe il rischio di portare la guerra in Europa.

Il politico ha pubblicato un post su Facebook in occasione della sua partecipazione al Consiglio Esteri dell’UE, nel quale dichiara: “lo spettro di una guerra mondiale incombe sempre di più. I leader dell’Europa occidentale dovrebbero ammettere che la loro strategia di guerra in Ucraina è fallita e che se avessero dedicato alla costruzione della pace la metà degli sforzi che hanno profuso per i trasferimenti di armi, ci sarebbe stato un cessate il fuoco molto tempo fa“. Prosegue nel frattempo l’operazione di difesa dell’esercito di Kiev dagli attacchi aerei russi, i portavoce militari hanno annunciato questa mattina di aver abbattuto 17 droni su 22 e lanciato una operazione offensiva a Belgorod che ha provocato due morti che si trovavano in un edificio residenziale colpito dalle granate.











