Guerra Ucraina-Russia ultime notizie/ Stop aiuti USA, Zelensky: “Tregua andrebbe a favore di Mosca”

Continua la guerra fra Ucraina e Russia e nella giornata di ieri è giunta una notizia tutt’altro che lieta per Kiev: la Casa Bianca ha fatto sapere di aver terminato i fondi a disposizione per gli aiuti militari a Zelensky. A confermarlo è stato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby dopo che i fondi stanziati dal Congresso si sono esauriti, e non sono stati rinnovati nonostante numerosi appelli del presidente Joe Biden. E a proposito dei fondi, il Pentagono ha spiegato di aver perso traccia di ben un miliardo di dollari di aiuti a causa della carenza nel monitoraggio dei funzionari statunitensi, così come si legge sul sito di RaiNews.

"Ucraina necessita di 2,4 milioni di proiettili all’anno"/ L'esperto: "L'Europa non riesce a produrli"

Secondo il rapporto reso pubblico nelle scorse ore da parte dell’Ufficio dell’ispettore generale del dipartimento della Difesa, il 59% degli 1,7 miliardi di dollari destinati all’Ucraina da parte degli Usa, sono rimasti “scoperti”. Non vi sono prove che gli armamenti siano stati rubati, ma in ogni caso vengono messe in discussione le continue rassicurazioni da parte della Casa Bianca, circa un monitoraggio rigoroso che avrebbe permesso che le armi non sarebbero state utilizzate in modo improprio. Una notizia che ovviamente non va a favore di Biden, che farà sicuramente ancora più fatica ad ottenere altri fondi da destinate all’amico Zelensky.

Glucksmann: “I beni russi congelati vadano all’Ucraina”/ “UE stanca. Putin sta vincendo questa scommessa”

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NOTIZIE: ZELENSKY SULLE ELEZIONI IN RUSSIA

Quest’ultimo è intanto tornato allo scoperto e parlando in vista delle elezioni che si terranno in Russia, e che vedranno come vincitore Vladimir Putin, si è detto convinto che Mosca cercherà di ottenere un successo considerevole sul campo. “Considerando che c’è una persona che si sta preparando per le elezioni, è più o meno chiaro che vogliono alcune piccole vittorie tattiche”, le parole del leader ucraino, aggiungendo che la situazione al fronte per Kiev è “molto difficile, perché non abbiamo abbastanza armi”.

Biden: “Se Putin vince in Ucraina si rischia coinvolgimento truppe Usa"/ "Mosca non si fermerà"

Zelensky, che ha fatto visita ieri in Lettonia, ha inoltre escluso la possibilità di un cessate il fuoco: “Una tregua sul campo di battaglia ucraino non significherà una pausa nella guerra. Una pausa farebbe il gioco della Russia” che “potrebbe schiacciarci dopo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA