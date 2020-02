Guerrina Piscaglia/ Padre Graziano può ancora celebrare messa? “Nessun provvedimento”

Si torna a parlare di Padre Graziano, l’uomo condannato in via definitiva per l’omicidio di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa misteriosamente il primo maggio 2014. Padre Graziano fino a qualche mese fa, nonostante la condanna continuava a celebrare la messa. Zia Rosa, intervenendo a Storie Italiane ha commentato: “Su qualche giornale si legge che continua a celebrare messa”. In collegamento con la trasmissione anche il direttore del settimanale Giallo, Andrea Biavardi che ha asserito: “Lui non è ancora stato sospeso a divinis quindi può celebrare messa. Al di là degli aspetti giudiziari il fatto che sia un sacerdote ti colpisce due volte. Da modestissimo cristiano posso chiedermi di non essere lasciato nello sconcerto”. Doveroso l’intervento di Padre Gaetano, ospite in studio: “Non abbiamo accesso agli atti ma pare che celebri messa non in un contesto pubblico come una parrocchia ma piuttosto circoscritto, le due cose non vanno correlate con la questione giudiziaria e privata. Non sappiamo quale sia il procedimento canonico attivato e se è stato attivato e chi lo debba attivare per Padre Graziano”.

CASO GUERRINA PISCAGLIA: PADRE GRAZIANO PUÒ ANCORA CELEBRARE

Un processo canonico a carico di Padre Graziano non sarebbe stato ancora attivato. Rosa Ricci, zia di Guerrina Piscaglia, in collegamento con Storie Italiane ha commentato: “Io penso che lui dovrebbe togliersi di dire messa, se una persona è stata condannata a 25 anni per l’omicidio di una mamma, lui stesso dovrebbe dire basta. Io come cristiana non la prenderei da lui la Comunione, mi sembra di andare contro Dio. Ha sbagliato ma ci vuole il pentimento”. Ad intervenire in studio è stato l’avvocato Angeletti, difensore di Padre Graziano, che ha commentato: “Non è mai stato raggiunto da alcun provvedimento che lo riducesse allo stato laicale. Che gli venga consentito per ragioni interne al carcere di celebrare messa è un discorso che non ha senso, il problema è se gli è consentito dalle autorità ecclesiastiche”. A commentare, è stato anche l’avvocato del marito e del figlio di Guerrina: “Ho inviato una lettera di risarcimento danni, di conseguenza loro formalmente sanno esito processo, non c’è stato alcun tipo di provvedimento”.

