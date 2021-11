Guido Bertolaso/ “Terza dose in Lombardia anche in metrò e centri commerciali”

Casi positivi in rialzo, la Lombardia è pronta a rispondere alla pandemia colpo su colpo grazie alla vaccinazione, ne è sicuro Guido Bertolaso. Il responsabile della campagna lombarda ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera e ha spiegato che la gente è tornata ad avere paura e per questo sono tornate a crescere le prenotazioni per la vaccinazione: “Direi che questo è l’effetto Kabul. Quando gli americani hanno detto che avrebbero lasciato l’Afghanistan nessuno ha battuto ciglio. Quando hanno visto che salivano sugli elicotteri c’è stato l’assalto all’aeroporto. Succede sempre così: fin quando non tocchi con mano che accade qualcosa di serio aspetti e speri. Poi ti muovi e tendenzialmente inizia la corsa”.

Giappone, crollo casi covid “Colpa delle mutazioni”/ Studio “Virus si è auto-ucciso”

“Ora saliamo sul ring” per la terza dose, ha spiegato Guido Bertolaso, confermando la disponibilità di tutte le dosi necessarie per la terza dose. “Ora serve una spallata importante”, ha ribadito l’ex capo della Protezione civile, che ha stroncato senza mezzi termini i no vax: “Meglio essere tamponati che vaccinati? Sono le teorie fantasiose di qualche personaggio televisivo. Non lo dice nessun medico o scienziato. Io ho sempre sostenuto la necessità di un green pass rafforzato. Da concedere solo a chi si vaccina o è guarito e non a chi si affida a un semplice test antigenico. Purtroppo l’approccio su questi temi non è stato univoco. E penso al mondo, non solo all’Italia. Si è cambiato idea troppe volte. E ora c’è chi esce da settimane intubato e torna orgoglioso in piazza a manifestare contro il green pass”.

Black Friday 2021/ Da Unieuro sconti e offerte: Apple Watch 3 a meno di 200 euro

GUIDO BERTOLASO: “VACCINATE I BAMBINI”

Soffermandosi sulla campagna per la terza dose, Guido Bertolaso ha evidenziato che da dicembre il target quotidiano sarà di 100 mila dosi e che c’è qualche novità dal punto di vista organizzativo. “Stiamo preparando centri vaccinali diversi”, a partire da “alcune stazioni della metropolitana in città e dei centri commerciali”, ed è possibile abbattere il picco con 2 milioni e mezzo di terze dosi prima di Natale. Guido Bertolaso ha poi parlato della vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni: “Vaccinare i bambini è il miglior regalo di Natale che possiamo fare a loro e alle loro famiglie. Credo alla scienza, a quello che dice gente come Anthony Fauci o Alberto Mantovani, non alle chiacchiere di certi politici”.

LEGGI ANCHE:

Giordano Bruno Guerri/ "Covid sta diventando un'ossessione, superato il buonsenso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA