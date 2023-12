Guido Crosetto/ “Il Parlamento decide le regole, non la magistratura”

Guido Crosetto protagonista oggi alla Camera dei Deputati per l’informativa urgente in merito alle sue recenti dichiarazioni sulla magistratura. “Penso sia legittimo che noi ci chiediamo e definiamo, con questo Parlamento e non il governo, le regole entro le quali si confrontano, interagiscono, lavorano i poteri dello Stato: la rappresentanza appartiene alla politica”, ha esordito il ministro della Difesa. Crosetto ha poi sottolineato che la rappresentanza non appartiene alla magistratura e neppure all’esecutivo: “Appartiene per la Costituzione a quest’aula e a quella del Senato, appartiene al Parlamento”.

CASO VANNACCI/ La nuova via del generale tra l'opposizione, Crosetto e le Europee

L’informativa di Crosetto

Crosetto ha spiegato in aula che gli era stato riferito che in varie riunioni ufficiali delle toghe e in congressi venivano dette delle cose che dovevano sollevare preoccupazioni istituzionali: “Il mio non è stato un attacco alla magistratura, le mie sono state riflessioni e preoccupazioni riguardo ad alcune tendenze che vedo emergere non in modo carbonaro ma in modo molto evidente”. Per Crosetto è arrivato il momento di costruire un tavolo di pace nel quale si definiscono le regole per la convivenza nei prossimi anni: “Non è possibile che ci sia uno scontro dal ’94 a oggi senza riportare la discussione e la composizione all’interno di quest’aula, che per la Costituzione è il luogo dove le regole vengono fatte”. Il messaggio del titolare della Difesa è perentorio: “La Costituzione definisce un quadro di regole secondo me in modo molto chiaro: la volontà popolare risiede qui. La volontà popolare e le Camere fanno le leggi. I cittadini, i governi, ognuno di noi rispetta le leggi. La magistratura vigila perché le leggi siano rispettate e quando non vengono rispettare commina le sanzioni necessarie. Questo è lo schema molto semplice che la nostra Costituzione definisce”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA