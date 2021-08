Guido Crosetto/ “Preso il Covid in forma pesante dopo due dosi. E niente green pass”

Una vera e propria odissea quella di Guido Crosetto. L’ex sottosegretario, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, sui social network ha commentato il dibattito degli ultimi giorni sul green pass e ha raccontato la sua esperienza personale con il Covid…

Guido Crosetto ha rivelato di aver ricevuto due dosi del vaccino Pfizer, la seconda lo scorso 11 aprile. Purtroppo non sono bastate: dopo qualche mese il volto di FdI ha preso la variante Delta e se l’è vista brutta: «Sono stato malissimo, poiché diabetico e cardiopatico mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò il green pass per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del No vax».

Adolfo Urso (Copasir)/ "Attacchi hacker, il codice penale italiano va adeguato"

LA TESTIMONIANZA DI GUIDO CROSETTO

La testimonianza di Guido Crosetto ha acceso il dibattito sul web. Accesi botta e risposta sul green pass, in particolare sulle misure dettate dal governo, ma non solo. Da mesi si parla delle terapie monoclonali e diversi esperti hanno lanciato l’allarme circa il ritardo nel loro utilizzo. Da marzo vengono somministrate in diversi ospedali, anche all’ospedale di Cuneo, e hanno un ruolo fondamentale nel bloccare i recettori del Covid. Ricordiamo che i monoclonali sono importanti nella prima fase della malattia, in particolare nei soggetti a rischio, pensiamo ai pazienti oncologici e diabetici. Queste ultime categorie del resto sono state tra le prime a ricevere il vaccino anti-Covid considerando i possibili rischi dell’infezione.

Monitoraggio Iss: calo Rt 1.56/ Incidenza a 68: 3% terapie intensive, 4% ricoveri

LEGGI ANCHE:

Giorgia Meloni/ "Governo adotta misure irragionevoli che devastano l'economia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA