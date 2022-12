Guido Zaccagnini, morto il 70enne conduttore radiofonico/ Una vita in Rai Radio 3

Lutto nel mondo della musica e della radio: è morto Guido Zaccagnini, noto conduttore di moltissimi programmi musicali su Rai Radio 3, nonchè insegnante e musicologo. E’ deceduto a soli 70 anni in quel di Roma, dove era nato e dove lo stesso viveva. Ad annunciare la triste notizia è stata la redazione della sua rete radiofonica attraverso i social ufficiali: “La comunità di Radio 3 è in lutto. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di musica. Guido Zaccagnini non c’è più. È mancato questa notte. Radio 3 lo ricorderà nel corso della giornata come si conviene ad un uomo che ne ha condiviso a lungo la storia e la grandezza”.

Guido Zaccagnini si era laureato presso il Dams di Bologna e diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, e nel corso della sua lunga e luminosa carriera ha insegnato storia della musica al Conservatorio di Perugia, ma anche alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre, e infine, al Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma. La sua collaborazione con Radio Rai è iniziata invece una trentina di anni fa con programmi come “Audiobox” e “Il Paginone” di cui era il conduttore quanto l’autore. In Rai ha lavorato anche con Rai News 24 e Rai 5.

GUIDO ZACCAGNINI, ALCUNI TWEET DI CORDOGLIO

“Altro annus horribilis, il 2022 – un commento sui social dopo la notizia della morte di Guido Zaccagnini – Zac, l’uomo che spiegava la storia con la musica, o la musica con la storia, non c’è più. L’etere non sarà più lo stesso, senza la sua dotta ironia. Un abbraccio alla famiglia, a Radio3tweet e a tutti noi suoi orfani”.

E ancora: “Una voce dilettevole della musica, che non posso credere non sentiremo più”. Infine spazio a: “Radio3tweet e tutti noi perdiamo una voce storica, un vanto del servizio pubblico. Grazie e addio al professor Guido Zaccagnini. Mancherà alla Rai, a tutti noi colleghi/e e al suo grande pubblico. Alla famiglia, le più sentite condoglianze da parte nostra”.

