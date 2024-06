Gulia Bernacci, chi è fidanzata di Fagioli/ La dolce dedica dopo l’odio social: “Tu porti la torcia nel buio”

Questa sera Nicolò Fagioli debutta da titolare con la maglia della nazionale e a tifare per lui ci sarà sicuramente la sua fidanzata Giulia Bernacci. Quando lui era alle prese con lo scandalo delle scommesse, lei finì nel tritacarne del web tra insulti e odio social. Una sfida che hanno affrontato l’uno al fianco dell’altro, con Giulia sempre schierata a difesa del suo compagno, che ha già scontato la squalifica di sette mesi e ha ripreso in mano la sua carriera. Che ci sia grande sintonia tra il calciatore e la a fidanzata lo si evince dalle bellissime parole che quest’ultima ha speso in occasione del ventesimo compleanno del ragazzo.

“Tu porti una torcia al buio delle sere. L’oceano celeste dentro il mio bicchiere. La serenità a chi non ha un mestiere. La mano che stringo se sto per cadere. A te che ogni giorno riesci a tirare fuori la parte più bella di me… Mi rendi davvero tanto felice. A volte ti guardo e penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita, a vederti crescere ogni giorno di più. Grazie per le emozioni che mi fai provare e per rendermi così tanto fiera di te. Auguri amore mio. Ti amo”.

Nicolò Fagioli e la fidanzata Giulia: insieme hanno superato lo scandalo

Una dedica splendida e per certi versi commovente, che evidenzia il legame profondo della coppia. Nel recente passato, come dicevamo, Fagioli e la sua fidanzata sono finiti sotto attacco sui social e il calciatore è stato costretto a limitare i commenti per provare a limitare l’odio da tastiera.

Un odio che purtroppo non ha risparmiato nemmeno la sua dolce fidanzata Giulia, la quale con grande pazienza e signorilità è sempre riuscita ad andare oltre, senza farsi invischiare in dinamiche antipatiche e spiacevoli con gli hater.

