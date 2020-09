Gwyneth Paltrow nuda per i suoi 48 anni/ Foto hot di “ringraziamento” sui social e..

La perfezione non esiste, o almeno questo è quello che si pensava fino a quando Gwyneth Paltrow non ha pensato bene di posare nuda sui social per pubblicizzare un po’ il suo burro per il corpo e dall’altro lato per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per fargli gli auguri per i suoi 48 anni. Con un’area sbarazzina, bellissima e tutta nuda, l’attrice ha posato con addosso solo il suo orologio, i capelli un po’ arruffati e selvaggi in quello che sembra essere il giardino di casa sua. Inutile dire che lo scatto è bellissimo e non grazie alla mano di quello che lo ha fatto (che sembra un po’ inesperto) ma per quello che l’obiettivo ha ripreso, una donna bellissima e naturale, che affronta gli anni che passano con il suo sorriso di sempre, anche alla soglia di 50 anni.

GWYNETH PALTROW NUDA PER I SUOI 48 ANNI

Molte colleghe hanno apprezzato lo scatto della bella Gwyneth Paltrow e hanno subito invaso il suo account Instagram da Demi Moore che la liquida con un semplice e importante “bellissima” alla cantautrice Holly Williams che ha racchiuso un po’ il pensiero di tutte le donne, almeno quelle che hanno apprezzato il gesto e anche il fisico della Paltrow: “Con un fisico così io starei sempre nuda”. Altre invece hanno puntato il dito contro l’attrice al grido di “hai dei figli” come se avesse fatto qualcosa di male e qualcosa di vietato in quanto mamma.



