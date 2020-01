Gwyneth Paltrow vende “L’odore della mia vagina”/ Candela già sold-out, ma è polemica

“L’odore della mia vagina”, si chiama così la candela messa in commercio da Gwyneth Paltrow. Nessun errore, l’attrice ha voluto dare davvero questo nome al suo ultimo prodotto, in vendita sul suo sito di e-commerce“Goop”. E probabilmente era consapevole che avrebbe fatto scalpore. La candela ha un costo di 75 dollari e il profumo viene descritto come «divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato». Nella descrizione presente sul sito si spiega che l’idea di questa candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una nuova fragranza quando la star di Hollywood ha esclamato: «Uhhh! Queste essenze somigliano all’odore di una vagina». E quindi hanno deciso di concepire questo profumo, che si è rivelato per loro perfetto sotto forma di candela. Da cosa è composto? È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra.

GWYNETH PALTROW, CANDELA “L’ODORE DELLA MIA VAGINA”: BUFERA SOCIAL

Secondo Gwyneth Paltrow la candela “L’odore della mia vagina” riporta alla mente «la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato». Ora voi vi starete chiedendo: ma chi compra questa candela? Forse non ci crederete, ma è andata sold-out in poche ore. E questo nonostante le polemiche. In tanti sui social si sono chiesti: «In che senso il suo odore è divertente?». Invece altri hanno evidenziato «la volgarità di questa candela degna di un sexy shop e di una pornostar». C’è chi ci va anche pesante: «La Paltrow continua a scendere sempre più in basso in nome del denaro». Eppure la diva di Hollywood è riuscita a mettere in piedi un giro di affari milionario grazie ai prodotti messi in vendita su “Goop”, che peraltro era nato come un blog di lifestyle. Il successo di “L’odore della mia vagina” è dimostrato dunque dal fatto che la candela sia andata a ruba, infatti molta gente sta aspettando che torni presto disponibile sul sito per poterla acquistare.

