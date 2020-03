Haidara al Milan?/ Calciomercato, Rangnick propone il maliano del Lipsia

E’ un momento davvero delicato in casa Milan, dove sono sempre forti le voci del prossimo approdo a Milanello di Ralf Rangnick, in qualità di allenatore-manager della formazione del diavolo. Benchè a tal proposito ancora nulla di ufficiale filtri dalle parti interessate (anzi si parla sempre di una riconferma per Stefano Pioli) pure sono forti le voci per cui lo stesso tedesco abbia già fatto una “lista dei desideri” per la prossima finestra di calciomercato. In tal senso si parla dunque del possibile approdo di Amadou Haidara al Milan, centrale maliano classe 1998 che al momento veste la maglia del Lipsia, una delle formazioni più in forma della Bundesliga. Il nome non è del tutto nuovo e certo è un elemento di sicuro valore, trattandosi di un mediano con caratteristiche prettamente difensive ed estremamente lucido dal punto di vista tattico. Il suo cartellino si aggira sui 18 milioni di euro.

HAIDARA AL MILAN? LO SPONSORIZZA RANGNICK

Sull’ipotesi di calciomercato per cui Haidara possa arrivare al Milan già nella finestra di giugno però occorre fare parecchie precisazioni. Come riferito prima è lo stesso Rangnick a “sponsorizzare” il giocatore del Lipsia, ma se la trattativa col maliano i rossoneri è per il momento soltanto ipotetica, pure rimane ancora da capire come e se si svilupperà la vicenda tra il manager tedesco e la società del diavolo. Pure in questi giorni in tema di calciomercato si parla molto di profili che potrebbe piacere sia a Rangnick che al Milan: solo pochi giorni fa abbiamo parlato in questi termini anche noi di Upamecano, tra l’altro compagno di squadra dello stesso Haidara.



