Upamecano al Milan?/ Calciomercato, piace il difensore del Lipsia e con Rangnick…

Dayot Upamecano torna di moda per il calciomercato Milan: il giovane centrale francese (classe ’98) è un nome forte per la dirigenza rossonera, già l’estate scorsa era stato vicino a trasferirsi nel capoluogo lombardo ma alla fine era rimasto al Lipsia, che lo aveva prelevato dal Salisburgo (i due club sono ovviamente collegati dalla proprietà Red Bull) nel 2017. La sua crescita è stata esponenziale: Upamecano è titolare fisso nella formazione di Julian Nagelsmann che oggi utilizza la difesa a tre e ha raggiunto i quarti di Champions League, prima volta per il club alla prima partecipazione di sempre (come l’Atalanta). Il Milan vorrebbe affiancare ad Alessio Romagnoli un centrale giovane ma con già un certo livello di esperienza, pronto subito a fare il titolare e in grado di comporre una coppia che possa durare negli anni; i continui abboccamenti di Ivan Gazidis con Ralf Rangnick hanno ovviamente riscaldato la pista Upamecano, perché il manager tedesco ha lavorato con lui non solo nel Lipsia ma anche nella precedente avventura di Salisburgo, dunque lo conosce bene e inevitabilmente spingerebbe per il suo acquisto. Il cartellino del calciatore è in scadenza nel 2021, dunque i tedeschi devono anche pensare a non perderlo a zero.

UPAMECANO AL MILAN? CALCIOMERCATO, SI PENSA AL FRANCESE

Tuttavia l’acquisto di Dayot Upamecano da parte del Milan rischia di complicarsi: intanto, nonostante un cartellino in scadenza tra poco più di un anno, le richieste del Lipsia non sono certo basse. Inoltre, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Rangnick si allontana: secondo il quotidiano tra la società rossonera e il tedesco non ci sarebbe stato più di qualche contatto, che non avrebbe portato i frutti sperati anche e soprattutto perché Rangnick avrebbe capito di non poter disporre delle risorse che chiedeva per rivoluzionare la rosa. Da questo punto di vista la difesa rossonera ha bisogno di un restyling: Mateo Musacchio ha perso il posto da titolare ed è destinato alla partenza, Simon Kjaer potrebbe rimanere ma sarebbe eventualmente la prima alternativa ai titolari, con lui anche Matteo Gabbia (se non sarà mandato in prestito) e dunque, per l’appunto, servirebbe un giocatore giovane e pronto. Naturalmente il profilo di Upamecano resta in cima alla lista del taccuino rossonero anche se l’ipotesi Rangnick dovesse definitivamente sfumare, ma al difensore francese verrebbe a mancare quella spinta motivazionale che potrebbe portarlo a scegliere il Milan rispetto ad altre squadre, magari lo stesso Lipsia che sicuramente proporrà il rinnovo del contratto.

