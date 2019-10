Halloween 2019: zucca, dolci e biscotti/ Idee per un 31 ottobre da leccarsi i baffi

Con l’avvento anche per il 2019 di Halloween, è tempo per molti di preparare degli ottimi dolci, a cominciare dai biscotti, ma anche di cucinare la zucca, verdura tipica del periodo. Per quanto riguarda i primi, la tradizione del 31 ottobre è piena di semplici biscotti realizzabili anche fra le mura domestiche: basta avere leggera dimestichezza con il cibo per sbizzarrirsi ai fornelli. Ad esempio, si possono creare dei biscotti-zucca attraverso uno stampo apposito per dargli la forma della nota verdura, poi colorati con del colorante alimentare ovviamente di arancio. I più esperti potranno invece creare dei cup cake, magari con una crema alla zucca e qualche decorazione “horror” tramite una sac a poche (acquistabile pressoché ovunque). Un altro biscotto simpatico e semplice da realizzare, la cui ricetta si può reperire in pochi minuti sul web, è quella per creare dei dolcetti a forma di teschio: una base di biscotto, uno strato di Nutella, e un altro biscotto sopra in chiusura, con due fessure a mo’ di occhi, e una piccola decorazione per disegnare la bocca.

DOLCI, BISCOTTI E L’IMMANCABILE ZUCCA PER UN HALLOWEEN 2019 SUPER

Halloween non è comunque solamente sinonimo di dolci, visto che con le zucche, che fioriscono tipicamente in questo periodo dell’anno, si possono fare numerose ricette, a cominciare da un ottimo risotto con pezzi di zucca o con la stessa tritata per creare una gustosa crema dolce, che va a sposarsi alla perfezione con il salato del riso. Un’altra ricetta molto semplice è una vellutata di zucca: basta tagliarla a pezzi (forse l’operazione più complicata se prendete una zucca intera), quindi farla cuocere, tritarla, e poi aggiungerci un po’ di olio extra vergine, del sale e magari una spolverata di parmigiano reggiano, e avrete creato un piatto semplice, veloce, gustoso e soprattutto salutare. Altro primo molto invitante è la pasta con la zucca, anche in questo caso di semplice preparazione. La zucca, del resto, è una verdura molto nutriente in quanto ricca di fibre, vitamine e minerali; ha inoltre un apporto calorico molto basso e al suo interno contiene il betacarotene, un antiossidante.

