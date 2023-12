“Hamas nascondeva miliziani nell’ospedale di Gaza”/ Il direttore Kahlot: “Usato come struttura militare”

Ahmed Kahlot, direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Jabalya a Gaza, ha ammesso che nell’istituto si svolgono attività dell’ala militare di Hamas. Il dirigente, che è stato arrestato la settimana scorsa dall’esercito israeliano, avrebbe rivelato di essere stato reclutato da Hamas nel 2010 come generale di brigata. L’informazione è contenuta nel comunicato dell’esercito e dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. Come spiegato ancora dal direttore, membri dell’ala militare di Hamas hanno la funzione di dottori, paramedici, impiegati e personale d’ufficio nell’ospedale. Hanno inoltre a disposizione una propria ambulanza.

Nei filmati pubblicati martedì dallo Shin Bet e dalle Forze di difesa israeliane, si vede il direttore dell’ospedale Ahmed Kahlot dire che Hamas ha uffici all’interno dell’ospedale e lo usa come base per attività operative. “Sono stato reclutato in Hamas nel 2010 con il grado di generale di brigata. Nell’ospedale ci sono dipendenti che sono agenti militari delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam: medici, infermieri, paramedici, impiegati e membri dello staff”. Durante l’interrogatorio Kahalot ha descritto come l’associazione terroristica utilizzi ospedali per scopi militari, nascondendo i suoi agenti e spostando i membri di Hamas tra i corridoi. Avrebbe persino portato un soldato catturato in ospedale.

Kahlot: “Leader di Hamas sono codardi, ci hanno distrutti”

Ahmed Kahlot, direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Jabalya a Gaza, ha spiegato ancora: “Si nascondono negli ospedali perché per loro l’ospedale è un luogo sicuro. Non verranno presi di mira quando sono dentro un ospedale”. Ha poi proseguito: “Conosco 16 dipendenti dell’ospedale: medici, infermieri, paramedici o impiegati… Che ricoprono anche posizioni diverse ad al-Qassam”. Dunque, membri di Hamas lavorano nell’ospedale e viceversa. Kahalot ha poi descritto l’organizzazione di Hamas all’interno dell’ospedale: “Ci sono uffici dove si trovavano il leader di Hamas e due alti funzionari. C’è un posto dove si trovava il soldato (quello rapito, ndr). C’è un posto per gli interrogatori, per la sicurezza interna e per la sicurezza speciale. Tutti hanno un telefono privato linee all’interno dell’ospedale”.

Inoltre Hamas ha “un’ambulanza privata, anche il colore e il modo in cui è dipinta sono diversi, e non ha targa. L’hanno usata per trasportare il soldato e trasportare i corpi… Non ci ha aiutato a trasportare i feriti. Li ho pregati di portare qualcuno all’ospedale indonesiano, di portarlo allo Shifa (ospedale, ndr), ma hanno rifiutato. La loro missione è più importante”. Il direttore, poi, ha affermato: “I leader di Hamas sono codardi. Ci hanno lasciato sul campo mentre si nascondevano in luoghi segreti… ​​Ci hanno distrutti”.











