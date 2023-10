Hamas, trovati documenti top secret: i piani dettagliati dell’attacco/ “Colpire mense, scuole e bambini”

Sono stati ritrovati nelle scorse ore i documenti top secret contenente i piani di Hamas in merito all’attacco dello scorso 7 ottobre. Secondo quanto si legge sul sito dell’agenzia Adnkronos, i terroristi puntavano a scuole elementari, centri giovanili, supermercati e mense durante l’attacco a Israele cercando di uccidere quante più persone possibili. Un attacco terroristico di massa che avrebbe coinvolto due unità di miliziani. I documenti segreti sono stati rinvenuti nel kibbutz di Kfar Sa’ad, fogli scritti in arabo che sono stati mostrati al mondo intero attraverso il network americano NBC, e in cui sono elencati gli ordini dettagli dei capi: raggiungere i villaggi, prendere di mira i luoghi che si raccolgono i civili, compresi bambini, infiltrarsi.

DA ISRAELE AL GIAPPONE/ Sapelli: tutti i tentativi di evitare una guerra "totale"

I fogli rinvenuti sono stati ritrovati presso alcuni miliziani di Hamas uccisi dalle forze armate israeliane, e contenevano mappe dettagliate, luoghi e strutture dove sarebbe stato possibile colpire dei civili o sequestrare degli ostaggi. In una pagina compare anche la scritta “top secret” e vi sono annotate indicazioni per “l’unità di combattimento 1” destinata a raggiungere la “nuova scuola Da’at”; all’unità di combattimento 2 vengono invece assegnati altri compiti: “Catturare ostaggi, perquisire il centro giovanile Bnei Akiva” e “la vecchia scuola Da’at”.

GAZA/ "Gli Usa (divisi) vogliono evitare un massacro e puntano all'accordo con l'Arabia"

HAMAS, TROVATI DOCUMENTI TOP SECRET: I PIANI DETTAGLIATI DELL’ATTACCO “2 JEEP E 4 MOTO”

Le due unità sono composte da una jeep a 4 motociclette, che devono essere schierate in strada in un convoglio di circa 125 metri. Vi si leggono anche le istruzioni per prendere il controllo del kibbutz dal lato orientale e occidentale. “Uccidere il maggior numero possibile di civili” e “catturare ostaggi”, si legge ancora.

Secondo quanto ritiene l’intelligence israeliana, tali documenti confermano che le operazioni di Hamas sono state precedute da una raccolta di informazioni sul campo, inerenti le varie zone da aggredire. In particolare nell’area di Kfar Sa’ad spiccano “lo studio dentistico, il supermercato, la mensa”, riferisce una fonte delle forze armate che poi aggiunge: “Il livello di precisione lascerebbe a bocca aperta chiunque nel campo dell’intelligence”.

ATTENTATO IN FRANCIA/ "Hamas non c'entra, ma i fatti d'Israele dividono il Paese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA