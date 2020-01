Harry & Meghan/ Su Italia 1 il film sulla coppia al centro dello scandalo!

Harry & Meghan va in onda oggi, domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 14:15 su Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 con la regia di Menhaj Huda ed il soggetto e la sceneggiatura che evidentemente è stata tratta da quella che è stata la storia d’amore tra il giovane rampollo della famiglia di reale britannica e l’attrice americana diventata famosa per la sua interpretazione nella serie tv Suits. Nel cast di questo film sono presenti attori piuttosto conosciuti per quanto riguarda gli amanti del genere televisivo tra cui Parisa Fitz-Henley, Burgess Abernethy, Laura Mitchell, Murray Fraser, Bonnie Soper e Steve Coulter.

Harry & Meghan, la trama del film

Harry & Meghan viene ripercorsa la straordinaria storia d’amore che ha visto convolare a nozze il principe secondogenito di Carlo e della principessa Lady Diana e soprattutto l’attrice americana Meghan Markle. Una storia d’amore nata quasi per caso per cui ancora maggiormente simile ad una classica favola d’amore in quanto i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune che una sera li hanno presentati. Sin dal primo momento, c’è stato quel classico colpo di fulmine che ha portato il giovane principe nel portare avanti una proposta di matrimonio che ha fatto sognare tutte le coppie del mondo. Naturalmente i primi momenti della loro storia d’amore è stata tenuta ben nascosta anche perché c’è sempre stata grande attenzione da parte dei mass media sulla vita del secondogenito della famiglia reale nonostante il fratello maggiore nel frattempo aveva convolato a nozze con la sua attuale moglie allargando peraltro la famiglia in maniera sostanziosa. Nel corso di questo film si fa grande riferimento a come i mass media una volta scoperta la storia d’amore tra i due abbiano puntato il dito proprio verso la vita della giovane attrice americana ed in particolar modo sul suo status di essere una donna divorziata. Come spesso accade nella storia anche in questa occasione non sono mancate le polemiche che dà sempre attanagliano le esigenze e la vita della famiglia reale. Insomma un bellissimo racconto nel quale si ripercorrono tutti i momenti più significativi della storia d’amore tra i due giovani della casa reale che peraltro proprio in questi giorni hanno deciso di fare un cambio netto della propria vita rinunciando ai loro titoli nobiliari per andare a vivere tranquillamente oltre oceano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA