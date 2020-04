Harry Potter e i doni della morte Parte 2, cosa sono horcrux?/ La verità di Lumacorno

Harry Potter e i doni della morte Parte 2 ci porta ad analizzare da vicino cosa sono gli Hocrux. Lo scopriremo stasera grazie al film in onda domani sera su Italia 1, stasera sarà il momento invece della prima parte. A farci la rivelazione in merito è Horace Lumacorno docente di pozioni che il maghetto porterà indietro nel tempo alla scoperta di qualcosa di veramente doloroso. Proprio Lumacorno aveva rivelato a Tom Riddle: “Un horcrux è un oggetto in cui una persona ha nascosto una parte della sua anima. Uno divide la sua anima e ne nasconde parte in un oggetto. Così facendo sei protetto se venissi aggredito e il tuo corpo distrutto. In quel modo la tua anima continuerà a vivere. In altre parole non si può morire”. Di fatto dunque un horcrux è la ricetta per l’immortalità tanto ambita dagli esseri umani.

Come si può dividere l’anima e nasconderne parte in un oggetto, gli horcrux di Harry Potter e i doni della morte parte 2 sono esattamente questo. A spiegarlo è Horace Lumacorno a Voldemort, quando gli precisa: “Uccidere fa a brandelli l’anima. Si tratta di una violazione della natura. Distruggere non è facile, una magia oscura che per sconfiggerla sono necessari oggetti potenti“. E bene Voldemort ha diviso poi la sua anima non una ma ben sette volte. Così è riuscito a sfuggire alla morte la notte in cui ha provato poi a uccidere il suo eterno nemico Harry Potter. Ma quali sono gli horcrux del film? Tra questi troviamo il diario di Tom Riddle che abbiamo visto nel film Harry Potter e la camera dei segreti. Per distruggerlo è stata usata una zanna di basilico. In Harry Potter e i doni della morte invece Ron ed Hermione sono alla ricerca di altri due horcrux e cioè il diadema di Priscilla Corvonero e la coppa di Tosca Tassorosso.



