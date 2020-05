Hawaii Five-O 9/ Anticipazioni 31 maggio: ritorna la serie con Alex O’Loughlin

Pubblicità

HAWAII FIVE-O 9, LA SERIE TV

Hawaii Five-O 9 ritorna sul piccolo schermo di Rai 2 nella prima serata di oggi, domenica 31 maggio 2020. Verrà trasmesso il tredicesimo episodio, dal titolo “Verso il fondo“. La squadra guidata da McGarrett, interpretato da Alex O’Loughlin, è pronta per ritornare all’attacco. Quali nuove avventure dovranno vivere gli agenti della squadra speciale? Intanto possiamo dare per scontata la presenza di Scott Caan, nello storico personaggio di Danny, come quella di Chi McBride nei panni di Lou Grover e Jorge Garcia per il volto di Jerry Ortega. Presenti all’appello anche gli attori Meaghan Rath, per il personaggio di Tani, Beulah Koale per quello di Junior e Ian Anthony Dale nei panni di Adam. L’ultima volta abbiamo lasciato il team alle prese con la scomparsa di Grace, la figlia di Danny. La ragazza era andata ad una festa e quando Rachel, l’ex moglie dell’agente, si è resa conto della sua assenza ha chiesto aiuto. La situazione è diventata ancora più tragica quando l’auto di Grace è stata trovata sul ciglio della strada: le prove dimostravano che la ragazza andasse ad una velocità pericolosa. Un dettaglio che non collimava con la prudenza di Grace alla guida.

In parallelo, Tani, Junior e Adam hanno indagato invece su una serie di morti particolari, legate all’assunzione di una massiccia dose di droghe. Nei prossimi episodi invece ci focalizzeremo sulla tendenza di McGarrett a mettere in pericolo la propria vita pur di portare a termine delle indagini. Cresce anche il rapporto fra Tani e Junior, sempre più uniti, anche se il ragazzo dovrà fare i conti con il recupero del rapporto con il padre. Una figura che è sempre stata assente nella sua vita e che ora si sta avvicinando sempre di più. Tutto fa pensare che il tema genitori/figli sarà sempre più centrale nella sottotraccia della serie tv. Non mancheranno le missioni sotto copertura e quelle al limite, cosìcome il ritorno di Mary, la sorella di McGarrett. Non la vediamo da un po’ e presto avrà bisogno dell’aiuto del fratello per gestire un caso di traffico di droga e armi. Adam invece è sempre più vicino alla Yakuza, con cui non ha mai chiuso i ponti in via definitiva. Soprattutto perchè nuovi casi legati alla mafia spingeranno Adam a ritornare in qualche modo nell’ambiente.

HAWAII FIVE-O 9 ANTICIPAZIONI DEL 31 MAGGIO 2020

EPISODIO 13, “VERSO IL FONDO” – Il corpo di Jason Kamaka viene portato a riva: dall’analisi del corpo, l’uomo è morto mentre si trovava sott’acqua. Adam, Tami e Junior invece fanno un sopralluogo nel laboratorio ambientale sottomarito di Claude Nostromo: uno dei membri dell’equipaggio deve essere per forza l’assassino. Junior e Tani scoprono così l’esistenza di un laboratorio segreto e delle prove che dimostrano come Nostromo abbia incaricato alcuni membri dell’equipaggio a mappare i depositi di una sostanza preziosa e illegale. Il suo intento è rivederla al mercato nero. Pur di mantenere il segreto, Nostromo potrebbe aver chiuso i collegamenti radio e aver eliminato i propri agenti. Una missione che vuole portare a termine ad ogni costo e che spingerà McGarrett a fare una pericolosa immersione in acqua pur di fornire ossigeno all’equipaggio.



