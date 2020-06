Hazel Behan sulla scomparsa di Maddie/ “Potrebbe essere lui l’uomo che mi stuprò”

Pubblicità

Novità sulla scomparsa di Madeleine McCann, la piccola Maddie, di cui si sono perse le tracce nel 2007. A rilasciare delle importanti dichiarazioni è stata Hazel Behan, una donna irlandese, che dalle pagine del The Guardian ha raccontato di alcune coincidente tra l’uomo che l’ha stuprata nel 2004 nella località turistica portoghese di Praia da Rocha che si trova a circa 30 minuti di auto dal luogo dove la piccola Maddie è stata rapita. La donna al The Guardian ha raccontato di essere stata stuprata nel 2004 da un uomo sconosciuto e di riscontrare delle coincidenze da non sottovalutare e che l’hanno spinta a richiedere la riapertura del suo caso. Stando alle ultime notizie sul caso di Maddie, la donna è convinta che l’uomo accusato di essere il rapitore della piccola Madeleine potrebbe essere lo stesso che l’ha violentata. La donna quando lavorava presso il resort a Praia da Rocha aveva solo 21 e ricordando quella terribile notte ha raccontato di essersi improvvisamente svegliata nel suo appartamento, ma non era sola. “Qualcuno mi ha chiamato e mi sono svegliata. Mi sono girata e c’era un uomo col volto coperto, armato di machete” ha detto la donna.

Pubblicità

Madeleine McCann oggi: le novità sul caso

Hazel Behan ha richiesto la riapertura del suo caso dopo essere venuta a conoscenza di alcune aggressioni sessuali da parte di Christian Brückner, il 43enne tedesco sospettato della scomparsa di Madeleine. La donna è stata attirata da un particolare: l’uomo avrebbe stuprato una donna di 72 anni nel 2005 a Praia da Luz; nello specifico la donna ha riconosciuto nello stupro messo in atto dall’uomo la stessa identica modalità come ha raccontato lei stessa: “la tattica, il metodo che ha usato e il modo in cui aveva pianificato tutto: leggere i dettagli mi ha fatto rivivere la mia esperienza”. Ma non finisce qui, visto che la Behan nonostante quella terribile notte l’uomo avesse il viso coperto ha intravisto degli occhi azzurri, sopracciglia bionde e un tatuaggio-voglia sulla gamba destra. Un particolare che non è passato inosservato, visto che proprio in questi giorni il The Guardian parlando del sospettato Brückner ha precisato come l’uomo presenti una voglia proprio sulla coscia destra. Semplice coincidenza? La Behan, sposata e madre di due figli, ha presentato la richiesta per riaprire il suo caso rilasciando una dichiarazione alla polizia inglese: “è la prima volta in 16 anni che mi viene offerto aiuto. Spero di chiudere questo capitolo della mia vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA