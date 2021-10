Heather Crane moglie Chico Forti e figli/ “Non ha mai mostrato alcuna debolezza”

Non circolano moltissime informazioni sulla vita sentimentale di Chico Forti e di sua moglie Heather Crane, ex modella americana eletta Miss America nel 1990. Ciò che sappiamo con certezza è che la showgirl statunitense è la madre dei suoi tre figli, di cui il terzo messo alla luce proprio durante l’arresto di Chico Forti, che ancora oggi continua a ritenersi innocente e vittima di un gravissimo errore giudiziario. La coppia ha messo al mondo Savannah Sky, nel 1994, Jenna Bleau nel 1996 e Francesco Luce, l’ultimo arrivato in famiglia.

Chico Forti, sua moglie Heather e i suoi figli non smettono di sostenerlo

Pure i figli di Chico Forti hanno sempre creduto all’innocenza del papà e lo hanno sempre sostenuto. “L’ho sempre sentito speranzoso, incoraggiante”, ha detto il figlio Francesco Luce che continua a sperare in una svolta positiva. ” Non ha mai mostrato alcuna debolezza. Mi ha sempre fatto credere che non sarebbe rimasto lì per sempre…Non ha mai avuto alcun senso per me. Anche a oggi, non ha alcun senso”, ha spiegato il figlio di Heater Crane e Chico Forti.

