Hevia chi è? Oggi al Concerto per la pace/ L’uomo che ha portato le cornamuse al successo

Chi è Hevia (Jose Angel Hevia Velasco), protagonista al Concerto per la pace

Jose Angel Hevia Velasco, in arte Hevia, nasce a Villaviciosa, nelle Asturie, nel 1967 sarà tra quelli che si esibiranno in questo Concerto per la pace in onda oggi 1° gennaio 2023. All’età di quattro anni è entrato in contatto con le cornamuse, quando suo nonno lo ha portato ad assistere a una processione ad Amandi. L’impatto su di lui è stato immediato, tanto da prendere lezioni di cornamusa dal maestro Armando Fernández. Tre volte a settimana, dopo la scuola, Hevia è andato a lezioni del maestro e il giorno dopo a casa ha messo in pratica quello che ha imparato a scuola. ha appreso subito come suonare lo strumento e ha partecipato a sporadiche esibizioni con gruppi folkloristici. Nell’accompagnare il fratello alle dimostrazioni musicali, sua sorella Maria Jose, ha notato che i suonatori di cornamuse sono accompagnati dai batteristi. Sedotta da questo connubio, ha preso lezioni da Sabino Cifuentes, che con molta pazienza le ha insegnato i ritmi tradizionali.

Hevia da parte sua ha aiutato la sorella a perfezionarsi, suonando la cornamusa in modo che lei potesse accompagnarlo con la batteria. Poco dopo, i due fratelli hanno iniziato a esibirsi nelle Asturie. Nel 1985 Hevia ha formato un gruppo di cornamuse. Il successo è stato talmente evidente, che i giovani si sono appassionati a questo strumento musicale ed Hevia ha fondato nuove scuole. Durante questo periodo si è esibito in diversi gruppi folk e ha collaborato a molte registrazioni. Nonostante tutto non ha abbandonato gli studi e ha continuato a frequentare l’università e la facoltà di Filosofia Spagnola. Nello stesso anno ha progettato con Alberto Arias le midi-cornamuse, con l’intenzione di permettere ai suonatori di cornamuse di esercitarsi a casa senza disturbare i vicini con il rumore del suono.

Hevia e l’inizio della sua carriera

Nel 1997 Jose Angel Hevia ha iniziato la sua carriera da solista. ha registrato il suo primo album “Tierra de Nadie” e ha ottenuto uno strepitoso successo sia a livello nazionale che internazionale. Il suo album, è stato pubblicato in più di 40 paesi, sostenuto da un tour mondiale. Ha venduto più di 2 milioni di copie e ha ottenuto importanti riconoscimenti non solo in Italia ma anche in Portogallo, Ungheria, Spagna, Nuova Zelanda, Danimarca e Belgio. Nel 2000 ha pubblicato il suo secondo album dal titolo “Al Otro Lado”. L’anno successivo a Guadarrama (Madrid) il musicista ha inaugurato una fabbrica di strumenti musicali. Nel 2018 è stato eletto presidente della Società Spagnola di Autori ed Editori (SGAE). Quest’anno è la seconda volta che partecipa al “Concerto di Natale”. All’evento ha partecipato nel 2017 insieme a Noa e Al Bano. Sul profilo Instagram il musicista condivide con il suo pubblico le date dei concerti, gli eventi a cui partecipa e le sue ultime novità musicali. Della sua vita privata si sa poco e niente.

