Amazon Echo Show arriva in Italia/ Smart display con Alexa a partire dal 27 febbraio

Amazon Echo Show arriva anche in Italia: infatti dal prossimo 27 febbraio (anche se attualmente lo è già in preorder) sarà disponibile nel nostro Paese lo smart display che sta spopolando nel resto del mondo e che sarà caratterizzato anche dalla presenza dell’assistente vocale Alexa grazie a cui sarà in grado di visualizzare una svariata tipologia di contenuti. Echo Show infatti è dotato di un display HD da 10 pollici e a listino costa 299,99 euro: il dispositivo si caratterizza per la presenza di due driver al neodimio da 2 pollici e anche di un radiatore passivo per i bassi in modo da rendere questi ultimi maggiormente potenti quando si ascolta della musica. Ovviamente, la “chicca” del device della serie Echo di Amazon è la presenza di Alexa che consente di mostrare le ricette, le indicazioni relative al meteo, le indicazioni stradali oltre ai notiziari e ai classici contenuti multimediali.

Come detto, le spedizioni dei modelli di Amazon Echo Show, ultimo arrivato in Italia (anche se negli Stati Uniti era già commercializzato nel 2017) tra i cosiddetti smart speaker che possono funzionare anche come degli “hub” per le case intelligenti, cominceranno tra una settimana: il dispositivo promette di aiutare l’utente in diverse attività domestiche; questo grazie anche agli otto microfoni che Echo Show ha nella parte superiore e che, grazie alla tecnologia beam-foming, consente ad Alexa di comprendere al meglio i comandi impartiti dall’utente. Inoltre, il dispositivo targato Amazon avrà anche una dotazione tecnica per ascoltare la musica da Spotify Premium, Amazon Music e Deezer oltre che attraverso il radio streaming: in fine, Echo Show è dotato anche di una fotocamera integrata da 5 Megapixel e che consente di effettuare quindi pure videochiamate in High Definition.

