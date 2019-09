Home – A casa/ Su Italia 1 il film d’animazione di Tim Johnson (7 settembre)

Il film Home – A casa andrà in onda in prima visione tv su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 7 settembre, alle ore 21.10. Il film d’animazione del 2015 diretto da Tim Johnson (La gang del bosco, Z la formica, Sinbad – La leggenda dei sette mari). Nella versione originale le voci dei protagonisti sono di Brian Stepanek (Bolt – Un eroe a quattro zampe, The island, Pete il galletto), Rihanna (Valerian e la città dei mille pianeti, Ocean’s 8, Battleship), accreditata anche come co-autrice delle musiche del film, e Jennifer Lopez (Il ragazzo della porta accanto, Ricomincio da me, Un amore a 5 stelle). Il film è stato prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito in Italia da 20th Century Fox. Il film è tratto dal racconto per ragazzi Il vero significato di Smekday, di Adam Rex.

Home – A casa, la trama del film

Tip è una ragazzina e vive con la madre Lucy e Pig, il loro gatto. Nel frattempo giunge sulla Terra Oh, un alieno della tribù Boov. Per ordine del loro capo Smek, i Boov stanno cercando un nuovo pianeta da colonizzare e la scelta di Oh è caduta proprio sulla Terra. Ben resto quest’ultima si trasforma in una colonia Boov e tutti gli umani vengono internati, mentre gli alieni si preparano a riorganizzare completamente gli ecosistemi terrestri in base alle loro necessità. Tip riesce a sfuggire alla cattura e incontra Oh, un alieno Boov solitario che non riesce ad integrarsi nella sua tribù. Quest’ultimo è stato allontanato perchè a causa di un suo errore l’intera colonizzazione del pianeta rischia di fallire. Tip e Oh decidono così di unire le forze. Ma i Boov sono giunti sulla Terra per un motivo preciso: il loro peregrinare per la Galassia non è volontario: la tribù è perennemente braccata dai Gorg, che li costringono ad una fuga costante. Tip e Oh si mettono subito in marcia per intercettare la migrazione di umani, costretti dai Boov a concentrarsi in Australia per lasciare libero il pianeta. L’obiettivo Tip è semplice: salvare la madre Lucy dai Boov e liberare la Terra dalla minaccia aliena.

