HOTEL VENUS SEA GARDEN/ In Sicilia la news entry a 4 stelle di Th Resorts

Continua la crescita del Gruppo TH Resorts che prende in gestione l’hotel Venus Sea Garden, ubicato a Brucoli (SR), in Sicilia, una struttura alberghiera di categoria 4-stelle situata in una splendida baia tra il Golfo di Catania e la costa di Siracusa.

La new entry in Sicilia è strategica e consolida la presenza di TH in una delle regioni più importanti del Mare Italia, comodamente raggiungibile da clientela italiana, ma anche internazionale.

La struttura, con vista sul Mar Ionio e sull’Etna, si compone di 60 camere e suites, e si caratterizza per la raffinatezza degli spazi arricchiti dalla presenza di un grande anfiteatro, ristorante, due piscine e campi sportivi.

Completa l’offerta la presenza di un centro wellness e di una sala conferenze che rende l’hotel adatto anche per gruppi e incentive.

“Siamo davvero molto contenti di poter annunciare questa new entry che va a potenziare la nostra offerta una regione chiave per la programmazione estiva quale la Sicilia – dichiara Giuliano Gaiba, Amministratore Delegato TH Group. Il valore aggiunto di questa ultima operazione, oltre che la sua posizione straordinaria, è la qualità dell’esperienza che permette di vivere, grazie anche al fascino degli ambienti e alla ricchezza di dotazioni che la mettono in luce sul mercato, facendole raccogliere il favore della distribuzione e dei clienti. È un’operazione questa che riflette appieno la strategia di sviluppo di TH che intende consolidare la propria posizione anche in un mercato upscale. A questa acquisizione ne seguiranno altre nei prossimi meiì, sempre nelle Isole e in Puglia, regioni che molto attenzionate anche da un mercato internazionale che ci potrà consentire un’allungamento della stagionalità”.

Il team italiano Hospitality di Cushman & Wakefield, società globale di servizi immobiliari, ha agito in qualità di advisor della società La Ginestra S.p.A. nell’operazione di chiusura dell’accordo.



