Hugo Millan, morto pilota moto 14enne/ Video incidente: investito ad Aragon

È morto Hugo Millan, giovanissimo pilota di Junior Moto3. Il motociclista 14enne è stato vittima di un terribile incidente sulla pista di Aragon, in Spagna. Dopo essere caduto, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal pilota polacco Oleg Pawelen che sopraggiungeva in quel momento. Il giovane pilottò della European Talent Cup è morto in seguito alle gravissime lesioni riportate nell’incidente occorso nella prima gara in programma oggi. Medicato e trasferito in ambulanza, Hugo Millan è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Saragozza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 14enne.

Secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, Hugo Millan è caduto a 13 giri dalla fine. La comunicazione del decesso è stata data alla fine della gara del Mondiale Junior Moto3, poi la direzione corsa ha annullato le seconde gare di ETC e di CEV Moto2.

TRAGEDIA IN JUNIOR MOTO 3: MORTO HUGO MILLAN

Nuovo lutto per il mondo del Motorsport, che piange la morte di Hugo Millan. La sua caduta inizialmente non ha avuto gravi conseguenze, la tragedia però è avvenuta pochi secondi dopo, perché il 14enne si è rialzato e ha provato ad uscire dalla pista. In quel momento però arrivava Pawelec che non ha potuto fare nulla per evitarlo. La corsa è stata subito sospesa per soccorrere il 14enne, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Hugo Millan era uno dei giovani talenti più promettenti del motociclismo spagnolo. Il pilota andaluso di Huelva doveva compiere 15 anni il prossimo 13 novembre. Era alla sua terza stagione nell’European Talent Cup e stava disputando il suo miglior campionato. Il suo idolo era Marc Marquez, otto volte campione del mondo, ed era soprannominato Iceman per la sua freddezza in sella alla moto. Hugo Millan faceva parte del team Cuna de Campeones.

