Hunger Games/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 7 maggio 2020)

Hunger Games va in onda oggi, giovedì 7 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 21:10. La pellicola è stata realizzata nel 2012 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Lions Gate Entertainment in collaborazione con la Color Force mentre la distribuzione nei cinema è venuta per opera della Warner Bros Pictures. La regia del film è stata curata da Gary Ross, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Suzanne Collins la quale ha collaborato con il regista e con Billy Ray per la stesura della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Tom Stern. Nel cast figurano Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland e Lenny Kravitz.

Hunger Games, la trama del film

Ecco la trama di Hunger Games. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America in un epoca che è frutto di una vera e propria Apocalisse e ha colpito tutte le popolazioni presenti sulla terra. Il mondo ha cambiato letteralmente faccia e in particolare negli Stati Uniti America esiste una potente città chiamata Capitol City a controllo di 13 distretti di cui uno non abitato in ragione di una violenta battaglia che si è combattuta in virtù di una ribellione. Una ribellione che vedeva da una parte la povera gente decisa a mettere fine a quello sfruttamento continuato nel tempo che i potenti gerarchi di Capitol City avevano imposto a tutti. La ribellione è stata sedata nel sangue e i potenti gerarchi per punire il proprio popolo e soprattutto per non incentivare alcuna forma di rivoluzione, hanno deciso di istituire i cosiddetti Hunger Games che vengono tenuti ogni anno. In pratica per mezzo di una sorta di sorteggio conosciuto con il termine di mietitura vengono scelti due componenti per ogni distretto con età compresa tra i 12 e i 18 anni. I due componenti per ogni distretto devono essere un uomo e una donna e soprattutto dovranno fronteggiarsi insieme agli altri componenti in una sorta di giochi dove non è in palio una medaglia bensì la propria vita. Infatti i giochi sono stati istituiti per portare alla morte di 23 concorrenti suoi 24 che vi partecipano. Per quanto riguarda il distretto 12 che peraltro è uno dei più poveri viene scelta una giovane ragazza molto abile nella caccia Che trascorreva gran parte del proprio tempo nei boschi alla ricerca di cibo Per sfamare la propria famiglia. La ragazza si ritroverà quindi ad affrontare i giochi ma grazie alla sua tenacia è suo amore nei confronti degli altri riesce a diventare una sorta di eroina mettendo in difficoltà il potere di Capitol City.

Video, il trailer di Hunger Games





