I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

I casi della giovane Miss Fisher tornano in onda oggi, 29 giugno, con una nuova puntata in vista della pausa già programmata per il prossimo 6 luglio. A quel punto la nostra protagonista dovrà rimanere in panchina ad un passo dal finale ma, prima, questa sera tornerà in scena con Il laboratorio dei segreti. Questo è il titolo della puntata in cui vedremo Miss Fisher a lavoro su un nuovo caso ovvero la sparizione di Tanya Doppler. A quanto pare la sua scomparsa sembra essere legata ad un UFO ed è proprio questa la cosa strana che ha messo in crisi tutti, compresa la nostra protagonista. A finire sotto la lente, almeno per adesso, è stato il suo fidanzato incolpato della sua scomparsa. Ma c’è qualcuno che correrà in loro soccorso e il loro aiuto oggi riportando indietro la scomparsa oppure no?

Chi ha ucciso Birdie e chi ha preso Tanya?

I casi della giovane Miss Fisher prenderanno il via proprio da questa domanda oggi quando il fidanzato di Tanya viene incolpato della sua scomparsa. A complicare le cose ci pensa la notizia di una morte, quella della scienziata Cecile Armand, cara amica di Birdie. La donna viene trovata cadavere proprio dall’amica ed ex collega che aveva ricevuto un messaggio da lei tramite un telex, un messaggio in cui le chiedeva aiuto ma senza specificare molto. La scienziata era a lavoro su un progetto riservato in un laboratorio gestito dal governo, il progetto “Azzurro 693”. Secondo le prime indagini sembra che il progetto riguardasse un’arma chimica di interesse internazionale, la sperimentazione su un potente siero della verità. Birdie chiede aiuto a Peregrine scegliendola come infiltrata nel laboratorio, come finirà a quel punto?

