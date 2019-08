I figli litigano per il turno sull’altalena/ I papà si picchiano a sangue al bar

I figli litigano per scegliere chi dei due debba salire sull’altalena. I genitori osservano la scena e intervengono. I toni si alzano, perché al posto di trovare una soluzione pacifica che faccia continuare a giocare insieme i bambini, discutono e poi giungono alle mani. E’ successo a Carcare, un comune in provincia di Savona, in Liguria. La vicenda ha visto coinvolte 2 famiglie che vivevano nei dintorni del parco in cui i bambini si stavano inizialmente divertendo. Venerdì scorso, i figli dei genitori poi arrestati, hanno litigato e non hanno smesso finché le rispettive famiglie non si sono intromesse per trovare una soluzione. Nel momento in cui i genitori sono intervenuti, per qualche minuto è regnato il caos, tra parole, toni alti e spintoni. Tuttavia, la giornata al parco si era conclusa senza danni eccessivi, così gravi da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I figli litigano: il giorno dopo i papà si vendicano

La rissa che ha portato ai 3 arresti e alle ferite ai danni di uno dei papà, è infatti avvenuta il giorno successivo alla lite. Sembrava che tutto si fosse sistemato con un pesante botta e risposta tra i genitori, ma quando le famiglie si sono incontrate al bar locale, è scoppiata la rissa e si sono picchiati a sangue. Uno dei 3, non appena ha riconosciuto il papà rimasto poi gravemente ferito, lo ha colpito alle spalle con aggressività. Gli altri 2 hanno assistito alla scena e quindi sono intervenuti a loro volta. Tutti contro uno: lo hanno colpito a sangue con calci e pugni, anche quando ormai giaceva a terra indifeso. I 3 uomini sono fuggiti, ma sono state allertate le forze dell’ordine. Stando a quanto riferito dai media locali, i Carabinieri sarebbero riusciti a raggiungerli e avrebbero poi arrestato i 3 uomini. La vittima della rissa, invece, è stato portato in ospedale. I referti parlano di trauma cranico, frattura del setto nasale e anche varie ferite su tutto il corpo.

