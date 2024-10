I fuorilegge della valle solitaria, diretto da Michael Carreras

Giovedì 24 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:55, il film western del 1961 dal titolo I fuorilegge della valle solitaria. La pellicola è una produzione in collaborazione tra Regno Unito e Spagna, ed è diretta dal regista Michael Carreras, noto per avere curato le riprese di lungometraggi come Il maniaco (1963) e Il mistero della mummia (1964). Le musiche hanno invece la firma del compositore spagnolo Antón García Abril, che nel corso della sua carriera ha lavorato alle colonne sonore di oltre 150 produzioni per il cinema e la televisione.

I protagonisti del film I fuorilegge della valle solitaria sono interpretati dall’attore statunitense Richard Basehart, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Maximilien de Robespierre ne Il regno del terrore (1949) di Anthony Mann, e l’attore statunitense Don Taylor, celebre per la sua interpretazione ne Il padre della sposa di Vincente Minnelli, di cui esiste un ottimo remake con Steve Martin. Nel cast del film I fuorilegge della valle solitaria anche l’attrice e cantante spagnola Paquita Rico, considerata una delle artiste più importanti della Spagna negli anni ’50.

La trama del film I fuorilegge della valle solitaria: il rifiuto della violenza e il dramma interiore di un ex soldato

I fuorilegge della valle solitaria è ambientato durante gli anni della Guerra di Secessione nella piccola cittadina di Sonora, al confine con l’immensa e solitaria valle dell’Arizona. Questa zona, apparentemente tranquilla, nell’ultimo periodo è sottoposta agli attacchi continui di una banda di criminali.

La popolazione vive ormai nel terrore, incapace di difendersi dalla violenza di questi delinquenti, e anche lo sceriffo locale non si dimostra in grado di catturarli e porre fine ai loro crimini. Tutto cambia con l’arrivo del maggiore Summers, un ex soldato di ritorno dalla guerra, che ha giurato a se stesso di non toccare mai più un’arma dopo gli orrori a cui ha assistito sul campo di battaglia.

L’uomo è desideroso di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della propria vita diventando un ranchero solitario in Messico, ma quando la banda di criminali ricomincia le sue razzie, Summers è costretto ad intervenire. Il suo senso di giustizia prevale sulla promessa che si era fatto e il protagonista si rivela pronto a tutto pur di difendere le povere vittime dei banditi. Grazie alle sue incredibili abilità come tiratore, Summers riuscirà a sconfiggere i criminali, riportando la pace nella zona, anche se ancora una volta a farne le spese sarà la sua coscienza.