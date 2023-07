I NUMERI DEL TURISMO/ La classifica per fatturato dell’hotellerie italiana: Hotelturist sul podio nazionale

Dai 62 milioni del 2021 ai 142 del 2022, con un balzo del 130%. È la performance di fatturato che ha consentito a Hotelturist (la capofila del TH Group) di scalare la classifica dedicata per i gruppi dell’hotellerie italiana, che nel 2022 ha subito qualche cambiamento rispetto al pre-pandemia. Lo certifica Pambianco, la company di consulenza aziendale, basandosi sulla voce A1 dei bilanci raccolti dalle Camere di commercio per il 2021 e direttamente dalle aziende per il 2022.

“Dopo due anni anomali che hanno rimescolato le carte della gerarchia tra catene alberghiere italiane – sostiene Pambianco -, ci si aspettava che il 2022 mostrasse un riallineamento con il 2019. Invece questa aspettativa non è confermata: dalla graduatoria si evince qualche importante cambiamento, a parte i primi due nomi della lista che sono gli stessi del pre-Covid. Si confermano infatti in pole position Starhotels (83/241, +190%) e Gruppo Una (67/146, +117%). Dalla terza posizione invece iniziano le novità: Hotelturist entra nel podio, seguito dalla divisione alberghiera del gruppo Alpitour (81/134, +66%) che scende rispetto agli anni precedenti (era nel terzo gradino del podio nel 2019 e addirittura al secondo nel 2021)”.

Sardegna Resorts (71/106, +50%) aveva recuperato terreno negli anni del Covid, ma ora torna in quinta posizione, mentre sale Bluserena (69/96, +39%) al sesto livello e fa un grande passo in avanti Cogeta Palacehotels Gestioni (37/80, +114%), proprietaria del gruppo alberghiero Baglioni Hotels & Resorts. Si posiziona bene anche il gruppo Villa d’Este (35/79, +128%), che invece era l’ultimo della top ten nel 2019, ed entra per la prima volta nella classifica Hnh Hospitality (35/71, +105%) che mette a segno oltre il doppio del fatturato. Scende invece Aeroviaggi (50/78, +55%), che era posizionato meglio nel pre-pandemia, ma il Cfo Andrea Mangia prevede una forte crescita nel 2023 e una stima di ricavi quest’anno pari a 110 milioni di euro.

“Arrivando al ranking per redditività, si nota che in pole position spicca Villa d’Este con un ebitda margin del 40% nel 2022, gruppo che si trova invece nelle ultime posizioni nella classifica per ricavi. Segue nella graduatoria Starhotels con una percentuale sul fatturato del 34%, mentre chiude il podio Sardegna Resorts che ha messo a segno un 30%. In quarta posizione spicca Bluserena con un ebitda margin del 20%, e la top five termina con la divisione alberghiera del gruppo Alpitour che realizza una marginalità del 15%”.

