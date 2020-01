I soliti sospetti/ Video, su Italia 1 il film con Kevin Spacey (22 gennaio 2020)

I soliti sospetti va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, 22 gennaio, dalle ore 23:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1995 con la regia di Bryan Singer mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Christopher McQuairre Il montaggio di questo film è stato eseguito da John Ottman il quale si è occupato anche della composizione delle musiche della colonna sonora mentre la fotografia è stata affidata a Newton Thomas Sigel. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palmintieri, Kevin Pollak, Stephen Baldwin, Benicio del Toro, Peter Greene e Suzy Amis.

I soliti sospetti, la trama del film

Ecco la trama de I soliti sospetti. Nella città di New York, alcuni agenti di polizia fermano 5 pregiudicati tra cui anche un ex poliziotto corrotto per scoprire se questi siano o meno implicati in un rapina effettuata ai danni di un camion carico di fucili. Dopo un estenuante interrogatorio durante il quale i pregiudicati devono subire le angherie dei poliziotti, riescono a ritrovare la libertà vigilata. I 5 fino a quel momento non si erano mai visti e non avevano mai lavorato insieme, ma decidono di doversi vendicare per il trattamento eccessivamente rude subito per cui essendo a conoscenza di alcuni poliziotti corrotti presenti nel dipartimento, decidono di mettere in atto un furto ai danni di un malvivente che trasportava gioielli e che veniva ascoltato per l’appunto da alcuni poliziotti corrotti. I 5 giocatori riescono nel loro intento mettendo le mani su un ingente quantitativo di pietre preziose e quindi scappano in California per potersi godere i proventi vendendo la merce ad un ricettatore di loro conoscenza. Dopo aver preso atto di come si è stato estremamente semplice riuscire a vendicarsi dei poliziotti e soprattutto a guadagnare un bel po’ di soldi, decidono di collaborare con il ricettatore sempre di metalli preziosi ai danni di un importante imprenditore. Tuttavia durante il colpo, le cose non vanno in maniera progettata e i 5 si vedono costretti a uccidere un uomo scoprendo ben presto che quella era soltanto una messa in scena per nascondere il traffico di cocaina. Poco alla volta scopriranno di essere stati presi di mira da un potente boss che in maniera inconsapevole avevano intralciato in passato per cui sono costretti a collaborare con lui per mettere a segno un importante colpo e quindi sdebitarsi nei suoi confronti. I 5 dovranno mettere le mani su un imponente carico di cocaina presente su una nave che batte bandiera cinese e che è da poco entrata nel porto di Los Angeles. Naturalmente per loro le difficoltà non mancheranno.

