I tre moschettieri, Rai 2/ Trailer del film con Milla Jovovich (oggi, 17 dicembre)

I tre moschettieri va in onda Rai 2 per la seconda serata di oggi, martedì 17 dicembre 2019, a partire dalle ore 23:20. Si tratta di una pellicola frutto di una coproduzione internazionale realizzata nel 2011 da diverse case cinematografiche per la regia di Paul W. S. Anderson. Ovviamente il soggetto è tratto dal romanzo scritto nel 1844 da Alexandre Dumas intitolato I tre moschettieri mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata dallo stesso regista in collaborazione con Andrew Davies. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paul Haslinger, la scenografia è frutto del lavoro di Paul D. Austerberry mentre nel cast sono presenti Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Matthew Mcfadyen e Ray Stevenson.

I tre moschettieri, la trama del film

I tre moschettieri di fiducia del re di Francia vengono inviati a Venezia affinché possano impossessarsi di un importante progetto messo in atto da Leonardo da Vinci, grazie al quale sarebbe possibile realizzare una incredibile macchina da guerra che permetterebbe alla Francia di avere la meglio sulle altre nazioni. I tre si trovano a Venezia insieme a Milady, una donna piuttosto misteriosa che ha una relazione in essere con uno degli tre stessi moschettieri. Dopo aver messo le mani sul progetto, i tre riescono a fuggire da un palazzo del centro di Venezia ma vengono traditi dalla donna che li droga e soprattutto mette le mani sul prezioso progetto per poi consegnarlo al duca di Buckingham. Rientrati a Parigi i tre moschettieri devono fare i conti con l’ira del cardinale Richelieu il quale li bandisce dall’ordine dei moschettieri. Un anno più tardi nella città di Parigi fa la propria comparsa un altro giovane e valente spadaccino di nome D’Artagnan il quale ha come principale obiettivo quello di seguire le orme del padre diventando a sua volta un moschettiere. Durante la sua comparsa nella città francese avrà modo di incontrarsi o per meglio dire scontrarsi prima con il capo dei moschettieri e quindi con gli altri ex tre moschettieri Porthos, Aramis e Athos. I quattro moschettieri si uniranno per affrontare le guardie dallo stesso Cardinale che volevano arrestarli per il fatto di aver dato vita ad un duello nel pieno centro di Parigi. Portati dinnanzi al potente re francese, quest’ultimo concede loro la grazia anche perché impressionati dal loro coraggio e dalla loro capacità di brandire le armi. I quattro moschettieri saranno quindi per sempre fedeli al Re di Francia in particolar modo saranno un’importante baluardo per fermare proprio i piani del cardinal Richelieu disposto a tutto pur di far cadere lo stesso re e quindi prendere il comando.

Il trailer de I tre moschettieri





© RIPRODUZIONE RISERVATA