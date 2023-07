I TREND DEL TURISMO/ Cresce la voglia di viaggiare alla ricerca di caldo e realx

È positivo il secondo trimestre turistico del 2023 secondo Expedia Group, che indaga a livello globale i comportamenti dei viaggiatori durante la ricerca, la pianificazione e le prenotazioni delle vacanze sulla base di 70 petabyte dei dati proprietari provenienti da centinaia di milioni di persone che visitano i siti web Expedia di viaggi in tutto il mondo.

Nel Q4 2022 (l’ultimo trimestre) si erano già registrati segnali promettenti, per l’aumento dell’ottimismo e della resilienza dei viaggiatori. Nel Q1 2023 la ricerca Expedia mostrava che l’entusiasmo dei viaggiatori continuava a crescere: da quando la Cina ha completamente revocato le restrizioni pandemiche si è assistito ad un notevole aumento della domanda di ricerca internazionale per l’Asia Pacifico (che porta la sigla APAC: perdonerete l’eccesso di acronimi, ma nel mondo anglosassone se non si “acronimizza” non si è nessuno…). A livello globale, le ricerche dei viaggiatori sui siti Expedia Group sono aumentate del 25% trimestre su trimestre (QoQ) e le ricerche in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) sono cresciute del 30%, indicando che l’intenzione dei viaggiatori rimane forte. Una visione anno su anno (YoY) mostra che le ricerche Q1 a livello globale sono aumentate del 10% e l’APAC ha visto un notevole aumento del 65% su base annua. Durante la settimana del 9 gennaio, c’è stato un aumento di quasi il 10% settimana su settimana (WoW) della domanda di ricerca internazionale globale per la Cina, dopo che le restrizioni pandemiche sono state revocate nel paese l’8 gennaio, guidate dalle ricerche da APAC (aumento del 15% di WoW) ed EMEA (aumento del 10% di WoW).

Le finestre di ricerca hanno continuato ad allungarsi negli ultimi trimestri, visto che i viaggiatori stanno pianificando viaggi più a lungo raggio. La finestra di ricerca di 180+ giorni è aumentata del 30% trimestre su trimestre, trainata da una crescita del 75% sia in APAC che in America Latina (LATAM). LATAM e APAC hanno anche visto una forte crescita nella finestra di 180+ giorni per le ricerche nazionali e internazionali, sia di oltre il 100% che di quasi il 40% su base trimestrale, rispettivamente. A livello globale, la finestra di ricerca da 91 a 180 giorni ha visto la crescita più forte, con un aumento del 60% QoQ, guidato da EMEA e Nord America (NORAM), con aumenti del 90% e del 45% QoQ, rispettivamente. L’EMEA ha registrato il maggiore aumento nella finestra di ricerca da 91 a 180 giorni per le ricerche nazionali e internazionali, con un aumento di oltre oltre 100% e quasi 70% QoQ, rispettivamente.

Nell’ultimo rapporto Expedia è evidente un notevole aumento su base annua delle ricerche di viaggiatori del Q4 2022 per i viaggi di metà anno 2023, cioè da giugno a settembre (in aumento di quasi il 70%), evidenziando sia il forte intento dei viaggiatori che la pianificazione dei lead più lunga. Questa tendenza è continuata nel Q1 2023, con un aumento del 50% YoY della domanda di ricerca per i viaggi di metà anno, guidato da APAC ed EMEA, in crescita rispettivamente di oltre il 120% e il 40% YoY.

Le destinazioni per il clima caldo sono in cima ai pensieri dei consumatori che cercano fughe di metà anno, con Cancun, Palma di Maiorca, Denpasar e Barcellona nell’elenco delle destinazioni più cercate per i viaggi da giugno a settembre 2023. Allo stesso modo, molti consumatori cercano di rilassarsi in acqua, ma ciò non significa sempre in spiaggia. I dati del Q1 mostrano che il filtro “pool” di Expedia è il principale nelle ricerche dei servizi in EMEA e il secondo filtro di servizi più utilizzato in NORAM, APAC e LATAM. Prenotare alloggi con piscina è anche una priorità assoluta per i viaggiatori statunitensi che vogliono fare un viaggio prima dell’estate.

Le principali città e destinazioni balneari sono entrate nella top 10 globale delle destinazioni prenotate nel Q1; New York City, Las Vegas e Londra hanno mantenuto i primi posti, mentre Parigi è passata dalla ottava alla quinta posizione e Honolulu si è sistemata al nono. Le destinazioni più prenotate per i viaggiatori EMEA hanno visto un bel po’ di movimento rispetto al trimestre precedente, con Tokyo e Berlino che si sono unite alla top 10, mentre Amsterdam, Barcellona e Roma sono salite in classifica. Parigi, Madrid e Playa del Carmen sono salite nella top 10 per i viaggiatori LATAM, e Punta Cana e Parigi sono stati i nuovi arrivati nella lista per i viaggiatori NORAM. I viaggi nazionali continuano a guidare la categoria delle case vacanze, anche se nel Q1 i viaggiatori si sono avventurati verso nuove destinazioni interregionali sull’acqua. I viaggiatori di NORAM hanno continuato a cercare fughe per il clima caldo nel Q1, con diversi nuovi punti caldi che appaiono nell’elenco delle destinazioni più prenotate. Per i viaggiatori APAC, diverse città di montagna e destinazioni balneari in Australia, tra cui Bright, Port Douglas e Jindabyne, si sono aggiunte alla top 10. Allo stesso tempo, Porto-Vecchio si è assicurato il quinto posto come nuovo arrivato nella lista per i viaggiatori EMEA, insieme a Roma al nono.

Con il volume di ricerca globale in aumento sia su base trimestrale che su base annua e i viaggiatori che continuano a pianificare viaggi più lontani, è chiaro che la voglia di viaggiare rimane forte, soprattutto perché molti sono desiderosi di recuperare le opportunità perse nel corso degli ultimi ann. Gli approfondimenti del sondaggio sui consumatori di marzo 2023 con Wakefield Research confermano ulteriormente questo sentimento: il 72% dei viaggiatori prevede di viaggiare di più per piacere quest’anno. Più di 8 consumatori su 10 (83%) prevedono di spendere in viaggi più o meno come l’anno scorso, l’81% prevede di spendere di più o mantenere lo stesso budget per un singolo viaggio.

Come si è visto all’inizio di quest’anno, molti consumatori sono anche alla ricerca di riposo e ringiovanimento, con il 62% che afferma di voler viaggiare nei prossimi 12 mesi per rilassarsi e disconnettersi. I membri dei premi di viaggio stanno facendo viaggi ancora più frequenti quest’anno, con il 95% che prevede di viaggiare per piacere nei prossimi 12 mesi, rendendoli un segmento molto prezioso. Quando si tratta di aderire a questi programmi, più di tre quarti (77%) dei consumatori sono interessati a premi di viaggio che possono applicare a qualsiasi singolo elemento del loro viaggio, come ad esempio il loro volo o hotel. Inoltre, il 65% dei consumatori cerca sconti sui prezzi quando valuta se aderire a un programma di premi di viaggio.

