Ibizia, morto 20enne italiano/ Era in vacanza con gli amici: attesa autopsia

E’ morto Luca Pezzolesi: il giovane originario di Osimo (Ancona) si è spento ad Ibiza, dove si trovava in vacanza con gli amici. Come riportato dai colleghi dell’Ansa, il ventenne è morto annegato nella giornata di domenica 29 settembre 2019: dopo essersi tuffato a Platges de Comte, il giovane non era più riemerso e gli amici hanno lanciato l’allarme. Sul posto le forze di sicurezza, che hanno avviato le ricerche con l’ausilio di mezzi aerei e terrestri: il corpo di Luca è stato recuperato dalla Protezione civile in tarda mattinata ma per lui non c’era più niente da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo del giovane italiano è stato trasferimento all’Istituto Anatomico Forense di Ibiza: sarà l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso, anche se tutto lascia pensare ad un malore.

IBIZA, MORTO LUCA PEZZOLESI: 20ENNE ERA IN VACANZA CON GLI AMICI

Luca Pezzolesi era partito giovedì scorso per raggiungere Ibiza insieme all’amico Andrea Giovagnoli. Come spiega Il Resto del Carlino, in spiaggia insieme a loro c’erano anche due ragazze osimane ritrovate in Spagna: resta da fare chiarezza sulle cause del decesso, non è da escludere che possa essersi trattato di un mancamento improvviso che l’avrebbe fatto annegare. Cordoglio sui social network per la scomparsa di un giovane come Luca, ecco il messaggio dell’A.P.D Pallamano Camerano: «La società Apd Pallamano Camerano esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Pezzolesi in questo momento di lutto per la scomparsa del giovane Luca, nostro supporter. Ciao Luca, in ogni partita sarai sempre insieme a noi a sostenere i nostri ragazzi sugli spalti del Palas».

© RIPRODUZIONE RISERVATA