Ibrahimovic: addio al Milan/ La cerimonia e il saluto dopo la sfida col Verona

Zlatan Ibrahimovic-Milan, è finita! Il gigante svedese pronto a ricevere l’abbraccio di tutto il popolo rossonero

Sta per giungere definitivamente al termine l’avventura di Ibrahimovic al Milan. La storia d’amore è ormai arrivata ai titoli di coda. La punta svedese infatti non rinnoverà il contratto con il club rossonero e alla fine della stagione ragionerà sul prossimo futuro. Ritirarsi dal calcio giocato o continuare a sognare con un’altra maglia? Riflessioni che arriveranno dopo la partita con l’Hellas Verona, l’ultima di questa stagione, dove il club meneghino omaggerà a dovere il proprio attaccante, con tanto di passerella davanti al pubblico. Questa è la nota diffusa dal Milan, nelle scorse ore.

“Domani sera, al termine dell’ultima gara di campionato prevista alle 21 a San Siro, il Milan saluterà Zlatan Ibrahimovic con una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. AC Milan intende cosi’ ringraziare Zlatan per questi magnifici anni vissuti insieme”. Quindi è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non giocherà nel Milan nella stagione 2023/2024.

Zlatan Ibrahimovic, l’avventura col Milan è arrivata al capolinea: la punta resta nel calcio o il suo addio è definitivo?

Ciò che gli appassionati si domandano è se, chiusa l’avventura al Milan, il giocatore deciderà di continuare l’attività sportiva o meno. C’è chi parla di una nuova esperienza all’estero, ma anche di una permanenza in Italia. Non da escludere, considerando l’età, un addio definitivo al calcio. Così Zlatan Ibrahimovic si prepara a salutare i rossoneri dopo essere tornato nel 2020, con la vittoria indimenticabile dello scudetto nel maggio del 2022.

Dopo la sfida contro l’Hellas, ci sarà una cerimonia in cui lo stadio celebrerà l’attaccante. ‘Godbye Zlatan’, è il saluto che gira già tra i tifosi. Qualche inguaribile romantico spera che Zlatan cambi idea. In tanti si sono identificati in lui da quando è tornato ad indossare con successo la maglia del Milan.











