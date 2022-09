Ictus: malattia di Bruno Arena/ Sintomi, cause e cure: ischemico o emorragico

Ictus: sintomi, cause e cure. La malattia aveva colpito anche Bruno Arena del duo I Fichi D’India

Bruno Arena è deceduto oggi, mercoledì 28 settembre 2022, all’età di 65 anni. L’attore comico era stato colpito nel 2013 da aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di Zelig. Ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, aveva gradualmente recuperato diverse funzionalità, anche se l’ictus aveva lasciato dei segni indelebili. L’ictus cerebrale è causato dell’improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale e dal conseguente danno alle cellule cerebrali dovuto dalla mancanza dell’ossigeno e dei nutrimenti portati dal sangue (ischemia) o alla compressione dovuta al sangue uscito dal vaso (emorragia cerebrale), come spiega il sito dell’ospedale Humanitas. La caratteristica principale è la sua comparsa improvvisa, il termine latino “ictus”, infatti significa, “colpo”. I sintomi tipici sono l’improvvisa mancanza di forza, o formicolio e mancanza di sensibilità ad un braccio e ad una gamba. Possibile anche la difficoltà nel parlare o nel vedere da un lato. Solo nell’emorragia cerebrale c’è spesso mal di testa.

Ictus: seconda causa di morte in Italia

Secondo i dati rilasciati dal Ministero della Salute, in Italia l’ictus è la seconda causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore. Ogni anno si registrano circa 90.000 ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, di cui il 20% sono recidive. Il 20-30% delle persone colpite da ictus cerebrale muore entro un mese dall’evento e il 40-50% entro il primo anno. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti guarisce completamente, il 75% sopravvive con una qualche forma di disabilità. Questa malattia è più frequente dopo i 55 anni. Circa l’80% di tutti gli ictus è ischemico, mentre l’ipertensione è quasi sempre la causa dell’ictus emorragico. Bisogna inoltre ricordare gli attacchi ischemici transitori (TIA), ovvero quando i sintomi dell’ ictus compaiono solo per alcuni minuti, poi scompaiono completamente. In Italia il numero dei ricoveri per TIA attualmente supera i 30.000 l’anno.

