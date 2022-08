Idaho, dip. Giustizia fa causa per annullare divieto aborto/ “Viola la Costituzione”

Aborto, nuovo capitolo dello scontro negli States. Come reso noto dai colleghi di Cnbc, il dipartimento della Giustizia Usa ha avviato un procedimento per annullare l’entrata in vigore del divieto all’aborto volontario in Idaho. Secondo il dipartimento, infatti, il provvedimento statale “rappresenta una violazione della legge federale”. Questa, ricordiamo, impone agli ospedali di garantire tutti i trattamenti medici necessari ai pazienti prima di dimetterli.

Come rimarcato da Nova, la legge federale obbliga i nosocomi – più in generale, tutte le strutte sanitarie degli Stati Uniti – a fare tutto il necessario per trattare e stabilizzare i pazienti e le pazienti che si trovano in condizioni di emergenza medica “che mette a rischio la loro vita o la loro salute”. Come confermato dal dipartimento, l’interruzione di gravidanza in determinati casi rappresenta il trattamento necessario.

Idaho, dip. Giustizia fa causa per annullare divieto aborto

La conferma è arrivata direttamente dal procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. Nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione della causa legale avanzata dal dipartimento della Giustizia, l’esperto ha spiegato che “la legge approvata dalle autorità statali identificherà come reato penale l’esecuzione di una procedura di aborto da parte dei medici e delle strutture sanitarie: nonostante ci sia un’eccezione per quei casi in cui la gravidanza mette a rischio la vita della madre, non ce ne sono per le situazioni in cui la gravidanza rappresenta un serio rischio per la salute della paziente”. Secondo il pg degli States, inoltre, ciò rappresenta una violazione della Costituzione americana e della legge federale: “Se un qualsiasi paziente arriva in ospedale in una condizione di emergenza, la struttura ha il dovere di fare tutto il necessario per salvaguardare la salute della persona: dopo la decisione della Corte suprema abbiamo detto che avremmo fatto tutto il necessario per garantire l’accesso delle donne alla sanità riproduttiva, ed è quello che stiamo facendo”, riporta Nova.

