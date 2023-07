Ignazio La Russa, figlio Leonardo Apache accusato di stupro/ “Violentata dopo serata in discoteca”

Il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache, sarebbe stato denunciato per stupro da una giovane di 22 anni. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, riguarderebbe fatti risalenti al 18 maggio scorso dopo una serata in discoteca. La ragazza avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere stata vittima di violenza sessuale e il caso sarebbe finito sul tavolo della Procura di Milano, riferisce Ansa, titolare dell’inchiesta il pm Rosaria Stagnaro coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella.

La 22enne, assistita dall’avvocato Stefano Benvenuto, avrebbe raccontato di aver incontrato Leonardo Apache La Russa, 19 anni, in un locale del capoluogo lombardo intorno alla mezzanotte e di non ricordare nulla dopo il drink che avrebbe consumato in quella occasione. Avrebbe aggiunto di essersi svegliata il mattino seguente, “nuda e in stato confusionale“, nel letto del figlio di Ignazio La Russa. Nella denuncia, riferisce ancora Corsera, la giovane avrebbe detto di aver chiesto spiegazioni al ragazzo che, secondo la sua versione, le avrebbe risposto così: “Siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina“, prima di dirle di aver avuto “un rapporto sotto effetto di sostanze stupefacenti“. Il racconto della 22enne, sempre secondo il quotidiano, sarebbe proseguito indicando che Leonardo Apache La Russa le avrebbe riferito anche che “un suo amico, che stava dormendo” in un’altra stanza, avrebbe avuto un rapporto con lei a sua insaputa. Una volta a casa, la ragazza si sarebbe confidata con la madre e, convinta a sottoporsi ad accertamenti, si sarebbe recata in una clinica per una visita in cui sarebbero state riscontrate un’ecchimosi al collo e una ferita alla coscia. La giovane, riporta Ansa, sarebbe risultata inoltre positiva alla cocaina che avrebbe assunto prima di andare in discoteca.

Il figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache, accusato di violenza: le parole del legale

Il figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache La Russa, avrebbe già fornito la sua versione dei fatti respingendo l’accusa di stupro. La denuncia della 22enne sarebbe stata formalizzata 40 giorni dopo la presunta violenza sessuale, riporta Ansa, e sulla vicenda è intervenuto il legale incaricato dalla famiglia La Russa, Adriano Bazzoni, che avrebbe spiegato la posizione del suo assistito il quale, contrariamente al racconto della ragazza, sosterrebbe che quella notte non ci sarebbe stata alcuna forma di costrizione. Stando alle parole dell’avvocato e citate dall’agenzia di stampa, la giovane sarebbe stata “d’accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino al mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente” .

Secondo il legale, Leonardo Apache La Russa “è molto scosso ed esclude che la ragazza possa aver detto qualcosa del genere nei suoi confronti. Esclude di aver avuto rapporti insieme ad una terza persona. Quanto a quello che la ragazza avrebbe consumato, non solo esclude di averglielo offerto, ma, qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia“. Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa, non è un nome sconosciuto al pubblico. Non troppo tempo fa, infatti, le cronache di spettacolo si sono occupate della sua passione per la musica e in particolare per il rap, settore in cui avrebbe scelto di adottare lo pseudonimo “Larus“. Nato dal matrimonio tra Ignazio La Russa e Laura De Cicco, è il minore di tre fratelli preceduto da Geronimo e Lorenzo Cochis.











