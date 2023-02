“Il bene nel male” testo completo canzone di Madame Sanremo 2023/ Illusioni d’amore

Francesca Calearo, in arte Madame, dopo le polemiche su falsi green pass e vaccinazioni, cerca di riconquistare il pubblico di Sanremo, con la musica della canzone “Il bene e il male” (guarda il testo qui sotto). La cantante che ha già all’attivo tre dischi di platino, porta sul palco dell’Ariston un brano che parla di sentimenti, illusioni e finzione di un amore che invece alla fine risulta essere un grande errore.

La canzone dalle sonorità pop elettroniche promette già di essere un grande successo, annunciato anche dai critici. D’altronde Madame è fin dagli esordi considerata una tra le più interessanti nuove proproste del panorama musicale attuale.

Analizziamo il testo completo della canzone Il bene nel male: il brano parla di un amore che in fondo è solo un’illusione. Una storia tra una prostituta ed un suo cliente, che termina con il bene che resta nell’essersi persi credendo ai sentimenti, ed il male di chi invece rimane senza neanche un ricordo.

Madame, scrivendo questo testo, ha voluto sottolineare come a volte cedere all’amore può essere un grande sbaglio, irrimediabile, che lascia solo un’amara sensazione di aver donato emozioni a chi invece cercava solo l’appagamento del corpo. Ma in fondo l’amore è sempre bene anche quando “L’amore è solamente di chi prova amore, non di chi lo riceve”.

Il bene nel male

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore

