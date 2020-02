IL CACCIATORE 2/ Anticipazioni 19 febbraio: inizia la caccia a Giovanni Brusca

IL CACCIATORE 2, LA SERIE TV

Al via Il cacciatore 2 nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo “Fino a che non moriamo” e “Resistere“. La serie ritorna a parlare della vita del procuratore Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, e della sua lotta senza confini contro il boss Giovanni Brusca. Quest’ultimo ha il volto dell’attore Edoardo Pesce ed è alla guida di Cosa Nostra. Un uomo che poco tempo prima si è macchiato di atroci delitti, fra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo. Dopo aver ricevuto una soffiata dal pentito Tony Calvaruso, interpretato da Paolo Briguglia, Barone è riuscito a scoprire il luogo in cui il bambino era detenuto. Un imperativo che collega i due capitoli della fiction e che colpisce duramente il PM.

Nella seconda stagione della fiction Il cacciatore troveremo un protagonista profondamente cambiato rispetto al primo capitolo, soprattutto per i fallimenti di cui si incolpa. A differenza del passato, Barone è riuscito a creare dei confini per vivere al meglio sia il lavoro che la vita familiare al fianco della moglie Giada, alias dell’attrice Miriam Dalmazio, e della figlia Carlotta. Un cambiamento che riguarda anche Carlo Mazza, il personaggio che conosciamo grazie all’attore Francesco Foti: il miglior amico di Saviero sa che da un momento all’altro la sua vita prenderà una piega rivoluzionaria. Entrambi infatti hanno come obbiettivo di arrestare Brusca: una promessa che Mazza ha fatto tre anni prima alla moglie Teresa (Rosalba Battaglia) è che subito dopo avrebbe lasciato l’Antimafia. Ora che le manette stanno per scattare ai polsi del boss, Mazza si sente ancora più in difficoltà perchè non sa come reagirà l’amico di fronte alla sua decisione di mollare tutto. Senza considerare il dubbio che lo attanaglia: riuscirà davvero a lasciare la Procura? La caccia è appena aperta e al centro di tutto ci sarà proprio Brusca, riuscito a salire alla guida di Corleone. Nonostante questo, il potere lo ha reso un uomo solo e in costante fuga dalle autorità. Di chi fidarsi se non dei familiari? Anche se il fratello Enzo (Alessio Praticò) sembra aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Quasi come se volesse sfidarlo o non riconoscesse Giovanni come capo. Forse è tutta colpa di Maria Savoca, il personaggio di Veronica Lucchesi, che con la sua estraneità ai fatti di mafia lo ha convinto di poter avere una vita diversa. Intanto emerge sempre di più una mafia del tutto rinnovata che non vuole sottostare a brusca. Corleone ha visto la nascita di Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella), un uomo che crede in una mafia silenziosa, che agisce nei sotterranei di uno Stato che si può corrompere. al suo fianco c’è Pietro Aglieri, un boss interpretato da Gaetano Bruno e che crede nella fede, nella cultura.

IL CACCIATORE 2 ANTICIPAZIONI DEL 19 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 1, “FINO A CHE NON MORIAMO” – Giada e Saverio si stanno per sposare e il PM ha ricevuto da Calvaruso l’indirizzo in cui si nasconde Brusca. Anche se l’informazione risale a qualche mese prima, Barone intende fare di tutto pur di catturare il criminale. Dovrà però agire senza dare nell’occhio per non compromettere la sopravvivenza del piccolo Di Matteo.

EPISODIO 2, “RESISTERE” – La caccia a Brusca si rivela più difficile del previsto e Barone deve fare di tutto per rimanere lucido. Grazie a Giada, riuscirà a non far pesare la sua caccia alla famiglia, mentre Elia, il procuratore capo, riceve la visita di un’agente di polizia, Francesca Lagoglio, che sembra avere una pista più che valida su Provenzano. Nel frattempo, Brusca sente che presto potrebbe perdere il potere appena ottenuto. Dopo tanto tempo dall’inizio della sua reclusione, non può tenere sotto controllo nemmeno il fratello, che lo ha ormai abbandonato.



